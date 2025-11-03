PS exige actualização da carreira dos TSDT na Madeira

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista voltou a alertar para a necessidade urgente de o Governo Regional avançar com a actualização da carreira dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), profissionais que, há cerca de quatro anos, enfrentam desigualdades na progressão e valorização da sua carreira na Região Autónoma da Madeira, segundo a nota de imprensa enviada.

Segundo os socialistas, apesar do Conselho de Governo anterior ter aprovado, em Dezembro de 2024, uma decreto legislativo regional para reduzir o tempo necessário para a atribuição de pontos por triénio e valorizar cargos de chefia, a queda do Executivo fez caducar o diploma antes de ser discutido, deixando os TSDT sem a actualização prometida. A deputada Marta Freitas sublinha que estes profissionais desempenham funções de elevada complexidade técnico-científica, fundamentais para o diagnóstico, tratamento e recuperação de milhares de utentes, mas continuam penalizados pela demora na adequação das suas carreiras às exigências do trabalho que realizam.

Estes profissionais têm sido sistematicamente penalizados por um atraso incompreensível na adequação da sua carreira profissional e remuneratória às exigências e à realidade do exercício das suas funções Marta Freitas, deputada do PS

Contudo, com a queda do Governo, a respetiva proposta de decreto legislativo regional, enviada a 12 de Dezembro de 2024 à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, caducou, não tendo havido, desde então, qualquer diligência por parte do atual Executivo para retomar este compromisso para com estes profissionais. “Esta inação é tanto mais grave quanto resulta num prejuízo direto e continuado para os TSDT da Madeira, mantendo-os em clara desigualdade em relação a outras carreiras similares”, adverte a deputada.

Na mesma nota, Marta Freitas faz notar que "no âmbito da discussão do Orçamento Regional, a secretária regional da Saúde garantiu que ia assumir este compromisso com os TSDT, aplicando estas actualizações a todos os profissionais em funções na Região, e não apenas aos afectos ao SESARAM. Contudo, nada disto se concretizou, perpetuando-se as referidas injustiças que, inclusive, levaram a que, recentemente, estes trabalhadores se tenham manifestado em frente à Quinta Vigia."

A socialista refere que, quando o Governo deu entrada do diploma no parlamento, em vésperas da moção de censura, já "sabia que poderia não haver tempo à sua discussão, criticando o facto de o Executivo não o ter colocado como prioridade e ter deixado a proposta cair, continuando, até ao momento, sem retomar este compromisso que é da mais inteira justiça para com estes profissionais."

Face à inação do Governo, o PS apresentou um projecto de decreto legislativo regional que retoma e actualiza as medidas anteriormente aprovadas, assegurando o reposicionamento na carreira para todos os TSDT em exercício de funções na Região, não se limitando aos profissionais do SESARAM, e garantindo uma aplicação uniforme dos pontos de avaliação de desempenho. A iniciativa visa "restabelecer a justiça, valorizar as funções destes profissionais e assegurar a plena aplicação da Lei n.º 34/2021, que ainda não foi totalmente implementada para os TSDT da Madeira, os únicos no país a não beneficiarem integralmente das alterações introduzidas."

De acordo com o comunicado, Marta Freitas reforça que "esta proposta reafirma o compromisso do PS com a valorização e reconhecimento do trabalho dos TSDT, promovendo uma carreira progressiva, motivadora e alinhada com a importância das suas funções para o setor da saúde regional."