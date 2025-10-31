JPP diz que “Lar e Centro de Dia do Santo” é mais uma “promessa falhada” do PDS/CDS

De acordo com uma nota de imprensa enviada às redações, o Grupo Parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) questionou o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, sobre a data prevista para a entrada em funcionamento do Lar e Centro de Dia Solar do Santo, no Santo da Serra.

O JPP recorda que Miguel Albuquerque visitou o espaço a 19 de Março deste ano, quatro dias antes das eleições regionais antecipadas, acompanhado pela então secretária regional da Inclusão e Juventude, Ana Sousa, e pela presidente da Casa do Voluntário. Na ocasião, o chefe do executivo afirmou que as obras de adaptação teriam início em Maio e estariam concluídas em Setembro.

“Fazer grandes anúncios e promessas de encher o olho, é uma marca distintiva de Miguel Albuquerque e do PSD/CDS em todas as campanhas eleitorais, mas depois das eleições vamos a ver e verifica-se que tudo não passou de demagogia e publicidade enganosa para conquistar votos fáceis”, declarou o deputado Paulo Alves, que esta sexta-feira esteve na freguesia do Santo da Serra junto ao edifício onde iria funcionar o pretenso lar.

O parlamentar enquadra o caso do Solar do Santo naquilo que considera ser a ausência de uma estratégia estruturada de política social dirigida à população idosa, referindo a existência de uma lista de espera superior a mil inscrições para vagas em lares.

Paulo Alves lembrou ainda que, durante a campanha eleitoral de Março, o PSD anunciou a criação de 1003 novas camas, mas que continuam por concretizar vários projetos, como a transformação da antiga escola de São Jorge, em Santana, num lar de idosos, prometida desde 2021.

O deputado do JPP acrescentou que a Região “regista um dos maiores índices de envelhecimento do país” e criticou a falta de investimento em estruturas de apoio à população mais velha, afirmando que “nos últimos dez anos não foi construído um único lar pelo Governo Regional”.

O Lar e Centro de Dia Solar do Santo está projectado para um edifício localizado na Estrada do Santo da Serra e prevê 54 camas e 20 vagas em centro de dia. O investimento, no valor total de 6.056.120 euros, é promovido pela Casa do Voluntário e financiado em 5.531.078,40 euros através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).