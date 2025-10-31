CDS reforçado é hoje empossado em Santana

A Sessão Solene da Tomada de Posse dos órgãos municipais de Santana realiza-se esta tarde, às 15h00, na Praça da Cidade, junto aos Paços do Concelho, assinalando o início do novo ciclo autárquico para o quadriénio 2025-2029. O reeleito presidente da Câmara Municipal, Dinarte Fernandes, será reconduzido para um segundo mandato, mantendo-se como o único presidente de Câmara do CDS-PP na Região Autónoma da Madeira. Tomam também posse os vereadores eleitos Gabriel Faria, Élia Gouveia e Ricardo Teixeira (todos do CDS-PP) e Cláudia Perestrelo (PSD). Os dois primeiros são reconduzidos no cargo, enquanto Ricardo Teixeira assume funções executivas depois de doze anos como presidente da Junta de Freguesia de Santana. Cláudia Perestrelo deverá ser a única vereadora não executiva, sem pelouros atribuídos.

Antes da tomada de posse formal dos eleitos à Câmara, terá lugar a instalação da Assembleia Municipal de Santana, composta por dez mandatos do CDS-PP e cinco do PSD, aos quais se juntam, por inerência do cargo, os seis presidentes de Junta de Freguesia (quatro do CDS-PP e dois do PSD). O órgão deliberativo deverá reconduzir Martinho Rodrigues (CDS-PP) como presidente da Assembleia Municipal, cargo que ocupa desde 2017, sendo o único presidente de Assembleia Municipal do CDS-PP na Madeira.

A cerimónia contará com a representação do Governo Regional por José Manuel Rodrigues, secretário regional de Economia e presidente do CDS-PP Madeira.

Nos seis órgãos locais do concelho, os presidentes de Junta eleitos nas Autárquicas 2025 são: Nélio Gouveia (PSD), reeleito presidente da Junta de Freguesia do Arco de São Jorge; Maria José Santos (CDS-PP), eleita presidente da Junta de São Jorge; Tiago Sousa (CDS-PP), eleito presidente da Junta de Faial; João Gomes Luís (CDS-PP), reeleito presidente da Junta da Ilha; Heliodoro Dória (PSD), eleito presidente da Junta de São Roque do Faial; e Énio Câmara (CDS-PP), eleito presidente da Junta de Santana.