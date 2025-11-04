Madrugada de calor fora de época na costa norte

Mais do que ter sido mais uma noite tropical no Funchal (20,4 ºC foi a temperatura mínima no Lido), na Ponta do Sol (20,3 ºC, no Lugar de Baixo) e no Porto Santo (20,6 ºC), particularmente significativo foi o registo do Porto Moniz, que durante a madrugada atingiu uma temperatura máxima de 28,2 ºC (05h50). Só não foi uma noite tropical nesta vila do extremo noroeste da Madeira porque, ao início da madrugada, a temperatura do ar chegou a descer aos 19,4 ºC (01h40). Ou seja, no intervalo de cerca de quatro horas, a vila registou uma variação de quase 9 ºC de amplitude térmica.

Mas o calor fora de época não se fez sentir apenas no Porto Moniz. Durante a noite, a cidade de Santana chegou a registar 27 ºC (05h20), quando ao início da madrugada os termómetros marcavam cerca de 15 ºC.

Já esta manhã, até às 10 horas, a estação meteorológica da Ponta de São Jorge registou 28,4 ºC (09h30).

Até meio da manhã a temperatura máxima absoluta nas estações localizadas na costa sul foi de 25,3 ºC, na Ponta do Sol/Lugar de Baixo — valor superado em todas as estações da costa norte, onde a máxima mais baixa havia sido registada em São Vicente (25,9 ºC, às 07h40).