Miguel Castro defende um repovoamento do Norte da Madeira

O líder do CH lembrou que os preços de habitação, na Madeira, aumentaram 50%, o dobro da média europeia, com consequências graves para quem quer comprar ou arrendar casa.

Miguel Castro questionou o governo sobre o levantamento dos terrenos públicos que poderiam ser utilizados para construção de habitação pública.

O CH também defende medidas que permitam um "repovoamento" dos concelhos do Norte da Madeira, com apoios à habitação que permitam fixar as pessoas nos seus concelhos de origem.