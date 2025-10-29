Casa Branca confirma que cimeira Trump-Xi decorrerá quinta-feira na cidade sul-coreana de Busan

A Casa Branca (presidência norte-americana) esclareceu hoje que a cimeira entre os líderes dos Estados Unidos e da China, Donald Trump e Xi Jinping, agendada para quinta-feira, vai decorrer na cidade sul-coreana de Busan.

Antes, Washington tinha indicado que a reunião ia acontecer em Gyeongju, onde está a ser realizado um encontro de líderes da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).

Busan é a segunda maior cidade da Coreia do Sul e está situada a cerca de 320 quilómetros a sudeste de Seul.

O esclarecimento norte-americano surgiu horas depois de ter sido divulgada uma agenda oficial de Trump na qual se afirmava que a reunião teria lugar em Gyeongju, que fica a cerca de 90 quilómetros a norte de Busan, cidade que tanto a delegação chinesa como a própria Casa Branca tinham originalmente indicado como palco do encontro.

A reunião com Xi será o ponto culminante da digressão asiática de Trump, que incluiu paragens na Malásia, no Japão e na Coreia do Sul, onde assinou acordos de cooperação estratégica e obteve entendimentos para a celebração de acordos comerciais que preveem importantes investimentos em território norte-americano, em troca da manutenção do atual nível de tarifas aplicadas por Washington às suas exportações.

As delegações dos Estados Unidos e da China alcançaram no domingo um "acordo preliminar" de entendimento, após dois dias de negociações comerciais em Kuala Lumpur, Malásia, abrindo caminho para o encontro entre Trump e Xi.

É esperado que a reunião em Busan contribua para pôr fim à escalada de tensões comerciais entre as duas principais potências mundiais.