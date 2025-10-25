Sismo de magnitude 5,8 atinge norte do Japão

Um sismo de magnitude 5,8 na escala de Richter atingiu esta madrugada a ilha de Hokkaido, no norte do Japão, sem que as autoridades do arquipélago tivessem emitido alerta de tsunami.

O sismo ocorreu à 01:40 (17:40 de sexta-feira em Lisboa), com epicentro a sudeste da península de Nemuro e a uma profundidade de 40 quilómetros, indicou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

O terramoto atingiu o nível 5 na escala japonesa, com um máximo de 7 e centrada na medição dos abalos superficiais e das áreas afetadas, mais do que na intensidade do tremor.

Até à data, as autoridades não registaram quaisquer danos ou feridos na região.

O Japão está situado no chamado "anel de fogo", uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, e sofre terramotos com relativa frequência, pelo que as infraestruturas são especialmente projetadas para resistir aos tremores.