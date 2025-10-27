Sismo de 2,0 na escala de Richter sentido no concelho de Benavente

Um sismo de magnitude 2,0 na escala de Richter foi hoje sentido no concelho de Benavente, no distrito de Santarém, sem causar danos pessoais ou materiais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA adianta que o sismo teve o seu epicentro a cerca de 10 quilómetros a este-sudeste de Benavente e foi registado à 02:07 de hoje.

Este sismo não causou danos pessoais ou materiais e sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) no concelho de Benavente.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, percecionando-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", revela o IPMA na sua página da Internet.