'Um Conto de Natal' aqueceu o Centro de Congressos

O Centro de Congressos da Madeira recebeu esta sexta-feira, 28 de Novembro, o espectáculo 'Um Conto de Natal', uma produção do MADS apresentada em co-organização com o DIÁRIO, que registou grande afluência. A peça volta ao palco no fim-de-semana, com sessões agendadas para 29 e 30 de Novembro, ambas às 18 horas.

Inspirado no clássico 'A Christmas Carol', de Charles Dickens, o espectáculo acompanha a jornada de Ebenezer Scrooge, cuja visão sombria e avarenta da vida é desafiada pelos Espíritos do Natal. Entre memórias do passado, revelações do presente e presságios do futuro, o protagonista é levado a refletir sobre as suas escolhas e sobre a possibilidade de redenção.

A produção conta com um elenco inteiramente madeirense, composto por 17 actores e três bailarinos. A encenação aposta numa narrativa envolvente que combina emoção, humor e momentos de introspecção, sublinhando valores associados à época natalícia.

Dirigido a toda a família, 'Um Conto de Natal' consiste num espectáculo marcado pela cor, música e ambiente festivo.

Confira quem esteve presente na primeira sessão da peça: