Morreu aos 89 anos Diane Ladd nomeada três vezes para os Óscares

Diane Ladd, três vezes nomeada para os Óscares e que se notabilizou em filmes como "Alice Doesn't Live Here Anymore" ou "Wild at Heart, morreu aos 89 anos, divulgou hoje a sua filha, a atriz Laura Dern.

Em comunicado, Laura Dern informou que a sua mãe e ocasional colega de elenco morreu na sua casa em Ojai, na Califórnia.

Dern, que considerou Ladd a sua "heroína incrível" e "uma mãe extremamente generosa", não informou de imediato a causa da morte.

"Foi a melhor filha, mãe, avó, atriz, artista e espírito empático que só os sonhos poderiam ter criado", escreveu Dern.

"Fomos abençoados por tê-la. Ela está a voar com os seus anjos agora", acrescentou, citada pela agência Associated Press (AP).

Artista de comédia e drama talentosa, Ladd teve uma longa carreira na televisão e no teatro antes de se destacar no cinema no filme "Alice Doesn't Live Here Anymore" ("Alice Já Não Mora Aqui"), de Martin Scorsese, lançado em 1974.

Recebeu uma nomeação para o Óscar de melhor atriz secundária pela sua prestação como a ácida e franca Flo, e continuou a aparecer em dezenas de filmes nas décadas seguintes.

Os seus muitos créditos incluem "Chinatown", "Primary Colours" ("Segredos do Poder") e outros dois filmes pelos quais recebeu nomeações para melhor atriz secundária, "Wild at Heart" ("Um Coração Selvagem") e "Rambling Rose" ("Rosa, uma Mulher de Fogo"), ambos protagonizados pela sua filha.

Continuou também a trabalhar em televisão, com participações em "ER" ("Serviço de Urgência"), "Touched by Angel" e "Alice", o spin-off de "Alice Doesn't Live Here Anymore", entre outros.

Através do casamento e dos laços sanguíneos, Ladd estava ligada às artes. Tennessee Williams era seu primo em segundo grau e o seu primeiro marido, e Bruce Dern, pai de Laura, também foi nomeado para um Óscar.

Ladd e Laura Dern alcançaram o raro feito de mãe e filha nomeadas para os Óscares pelo seu trabalho em "Rambling Rose".

Nascida em Laurel, no Mississippi, Ladd recordou nas suas memórias de 2006, "Spiraling Through the School of Life" que a sua bisavó lhe disse que um dia estaria "em frente a um ecrã" e "comandaria" o seu próprio público.