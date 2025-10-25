Foi a primeira vez que a PSP apreendeu viaturas em corridas ilegais na Madeira?

Há precisamente uma semana, na noite de sábado para domingo, a Polícia de Segurança Pública realizou uma operação na zona do Poiso e fiscalizou 80 viaturas por suspeita de participação em corridas ilegais.

Tal como foi noticiado, os agentes levantaram 43 autos de notícia por contraordenação, relativas a 22 infracções leves e uma grave e 20 infracções muito graves.

O balanço da polícia dava conta de que esta operação resultou em sete veículos apreendidos por alteração de característica (coima de 250 € a 1250 €); três faltas de Inspeção Periódica Obrigatória (coima de 250 € a 1250 €); uma por manuseamento do telemóvel no exercício da condução (coima de 250 € a 1250 €); duas por falta de documentos; 26 por estacionamento indevido; uma por falta de utilização de cinto de segurança; duas por faltas de colete reflector e uma infracção relativa ao exercício da actividade de rent-a-car.

A notícia, que foi amplamente partilhada nas redes sociais, foi alvo de diversos comentários por parte dos internautas. Houve quem afirmasse que a PSP aparece nestas corridas de vez em quando e que “finalmente apreendeu viaturas”.

Mas será que esta foi a primeira vez que a polícia apreendeu viaturas em corridas ilegais na Madeira?

No passado mês de Abril, por exemplo, a Polícia de Segurança Pública apreendeu vários veículos numa operação de fiscalização rodoviária no Parque Empresarial da Cancela, após ter fiscalizado 25 viaturas, entre participantes e espectadores, de corridas ilegais e manobras perigosas.

A PSP deslocou-se ao local após ter recebido várias denúncias que apontavam que esta zona estava a ser palco da realização de eventos ilegais, o que colocava em risco a segurança dos condutores e dos próprios espectadores.

Neste dia foram identificados 13 cidadãos, tendo sido feitas duas detenções por condução sob o efeito do álcool e uma por falta de habilitação para o exercício da condução.

No que respeita a contraordenações, foram levantados 12 autos, sete deles por alterações de características das viaturas, nomeadamente por rebaixamento de molas, linhas de escape directas (pops and bangs) e ausência de espelhos retrovisores. As viaturas foram apreendidas, bem como os respectivos documentos, tendo sido sujeitas a inspecções extraordinárias para cumprimento dos parâmetros de fábrica exigidos.

Mas além destas, têm ocorrido diversas fiscalizações por parte da PSP com o intuito de travar estas ilegalidades.

Já em 2015 o DIÁRIO dava conta de que a polícia tinha ‘travado’ acrobacias no Poiso.

Cerca de 300 pessoas juntaram-se ali na noite de Natal e acabaram por ser identificadas pelos agentes de autoridade.

Em Julho de 2017 estas corridas ilegais acabaram mal. Duas motos colidiram no Poiso em noite de ‘espectáculo’, tendo um dos condutores se colocado em fuga. Apesar de não ter havido feridos, a situação gerou alguma tensão entre os espectadores.

Em 2021 dois jovens na casa dos 20 anos envolveram-se numa cena de pancadaria no Poiso, e foram parar ao hospital num dia marcado por corridas ilegais.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.