Bolieiro diz que Forças Armadas são "verdadeiros parceiros" dos Açores

O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, considerou ontem que as Forças Armadas são "verdadeiros parceiros" da região, estando disponíveis "com dedicação e sentido de missão" no território.

Bolieiro sublinhou a importância da presença militar no arquipélago, destacando o papel das Forças Armadas na segurança e no apoio às populações.

O líder do executivo açoriano assistiu hoje, nas Portas do Mar, em Ponta Delgada, ao 'Distinguished Visitors Day', do exercício militar "Milhafre 25", uma demonstração das capacidades das Forças Armadas na Região Autónoma dos Açores.

Bolieiro salientou também a relevância estratégica dos Açores no contexto nacional e europeu, referindo que o arquipélago "acrescenta valor a Portugal e à União Europeia pela sua posição no Atlântico e pelas responsabilidades que daí decorrem em matéria de segurança e defesa".

O exercício "Milhafre 25" incluiu uma demonstração pública de meios aéreos, navais e terrestres das Forças Armadas estacionadas nos Açores, reforçadas por unidades do continente, e uma exposição interativa aberta ao público no Terminal de Cruzeiros da Marina de Ponta Delgada, onde foram apresentadas as principais missões e capacidades operacionais das forças destacadas no arquipélago.