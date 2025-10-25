Mais de 7.500 sócios do Benfica votaram nas primeiras duas horas

Os sócios do Benfica elegem hoje o presidente para os próximos quatro anos e às 10:30 horas tinham já votado 7.572 sócios, de acordo com informação veiculada pelos 'encarnados'.

Segundo o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica José Pereira da Costa, que não quis informar como estavam a decorrer as eleições noutras mesas de voto, tudo tem corrido dentro da normalidade.

"Tudo tem corrido conforme estava previsto e o número é de facto grande. Votaram já 7.572 sócios em duas horas, o que permite antever um dia de grande votação", disse o dirigente.

As eleições para os órgãos sociais do Benfica são disputadas por Martim Mayer (Lista B), João Diogo Manteigas (C), Cristóvão Carvalho (D), Luís Filipe Vieira (E), João Noronha Lopes (F) e o atual presidente, Rui Costa (G), havendo ainda uma lista liderada por João Ferreira Leite (A) candidata à Mesa da Assembleia Geral.

Caso nenhum dos candidatos receba a maioria dos votos (mais de 50%), será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, daqui a duas semanas, em 08 de novembro.