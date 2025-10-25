Mais de 7.500 sócios do Benfica votaram nas primeiras duas horas
'Águias' escolhem hoje presidente entre seis candidatos
Os sócios do Benfica elegem hoje o presidente para os próximos quatro anos e às 10:30 horas tinham já votado 7.572 sócios, de acordo com informação veiculada pelos 'encarnados'.
Segundo o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica José Pereira da Costa, que não quis informar como estavam a decorrer as eleições noutras mesas de voto, tudo tem corrido dentro da normalidade.
"Tudo tem corrido conforme estava previsto e o número é de facto grande. Votaram já 7.572 sócios em duas horas, o que permite antever um dia de grande votação", disse o dirigente.
As eleições para os órgãos sociais do Benfica são disputadas por Martim Mayer (Lista B), João Diogo Manteigas (C), Cristóvão Carvalho (D), Luís Filipe Vieira (E), João Noronha Lopes (F) e o atual presidente, Rui Costa (G), havendo ainda uma lista liderada por João Ferreira Leite (A) candidata à Mesa da Assembleia Geral.
Caso nenhum dos candidatos receba a maioria dos votos (mais de 50%), será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, daqui a duas semanas, em 08 de novembro.
Benfica tenta ultrapassar Sporting no segundo lugar da I Liga em dia de eleições
O Benfica procura hoje ultrapassar provisoriamente o Sporting no segundo lugar da I Liga de futebol e aproximar-se do líder FC Porto, ao receber o Arouca na nona jornada, em dia de eleições para os órgãos sociais.