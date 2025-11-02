PS alerta para perda de vagas em lares de idosos e cuidados continuados na Madeira

O PS-Madeira alerta, hoje, através de comunicado, para a perda de vagas em estruturas residenciais para idosos e em cuidados continuados e critica a execução do PRR na Madeira.

"De acordo com informações hoje divulgadas pelos órgãos de comunicação social, a Madeira vai perder 328 lugares em lares e mais de 140 em cuidados continuados, o que é inaceitável, sobretudo quando já existe uma carência nas respostas para a população que mais precisa", afirma Marta Freitas.

A deputada afirma que "a situação é particularmente preocupante, uma vez que a Região tem cerca de 1.400 pessoas em lista de espera, de acordo com dados oficiais. Acresce a este número mais de 300 pessoas em situação alta clínica, mas que permanecem em unidades de saúde devido a uma ausência de respostas sociais".

Ao não concretizar estes projectos, a Madeira perde uma oportunidade de apoiar quem realmente precisa e que espera há demasiado tempo por respostas que são urgentes Marta Freitas

"O mais crítico é o facto de não existir qualquer garantia de que estes investimentos venham a ser refinanciados no futuro por outras fontes. Para já, o que se verifica é uma perda efectiva das vagas", alerta Marta Freitas, lembrando que, no âmbito do PRR, "estavam inicialmente previstas cerca de 700 novas camas, que são agora reduzidas para apenas 400, o que é manifestamente insuficiente para a Região".