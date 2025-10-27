PS defende estratégia regional para reduzir acidentes rodoviários na Madeira

O Grupo Parlamentar do PS reuniu-se, hoje, com o Comando Regional da PSP para falar sobre a importância de se adoptar uma estratégia regional para reduzir os acidentes rodoviários na Madeira.

Sublinhando a ausência de uma estratégia regional de segurança rodoviária que permita reduzir o número de vítimas nas estradas, Gonçalo Velho defendeu que “a PSP precisa de ter condições de trabalho e um sistema que funcione do ponto de vista das notificações para poder desempenhar eficazmente as suas funções”.

“O Partido Socialista apresentou uma proposta de subsídio de insularidade para as forças de segurança, que esperamos que possa avançar e ver a luz do dia até ao final deste ano. Queremos que esta proposta seja incluída no próximo Orçamento de Estado e que seja regulada a nível nacional com a mesma unanimidade que conseguimos aqui no Parlamento Regional”, afirmou o deputado socialista em nota emitida à imprensa.

O PS considera fundamental garantir o aumento do número de efectivos, por forma a “reforçar o policiamento de proximidade, para prevenir a criminalidade e aumentar a perceção de segurança por parte das populações”.

“Temos um problema de atractividade da profissão e, naturalmente, o aumento da remuneração é um fator importante para torná-la mais atrativa”, afirmou Gonçalo Velho, garantindo que “o Partido Socialista já apresentou medidas nesse sentido e quer ir ainda mais longe, para que a polícia seja valorizada e bem remunerada.” Neste sentido, o socialista destacou a importância da articulação e cooperação entre as diversas instituições, assegurando que “estas reuniões têm como objectivo promover uma acção mais eficaz e fazem parte do trabalho de oposição construtiva desenvolvido pelo Partido Socialista.”