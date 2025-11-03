Investigadores apostam na IA para melhorar a vida nas cidades

A utilização da inteligência artificial (IA), para tornar as cidades cada vez mais inteligentes e com respostas rápidas aos problemas com que se deparam, foi o mote para o debate realizado na 1ª Assembleia do Citiverso, que juntou especialistas mundiais, e na qual participou a Andreia Collard, Directora Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, lê-se na nota de imprensa enviada.

O encontro, realizado a partir da cidade de Valência, em Espanha, sob a égide da Organização Mundial das Nações Unidas (ONU), no qual Andreia Collard apresentou, por videoconferência, os primeiros resultados da iniciativa que pretende construir infraestruturas públicas digitais, através dos mundos virtuais baseados em inteligência artificial, tem como objectivo "contribuir para um mundo melhor, através de um projecto universal, que possa ser partilhado, com soluções inovadoras capazes de responder a três grandes áreas: acesso a serviços públicos, sustentabilidade e resiliência, e turismo e cultura digital."

A Direcção Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade é um organismo tutelado pela Secretaria Regional de Economia criado com o objectivo de, através da inovação, trazer mais desenvolvimento à Madeira e ao Porto Santo.

Segundo a informação, "Andreia Collard e o grupo de trabalho que liderou apontaram as diretrizes para disseminar o conhecimento, para além de um ambiente isolado (“sandbox”), e testar cenários de metaverso, que podem simular a realidade das cidades em modelos virtuais."

O encontro enfatizou ainda a importância de utilizar a IA como ferramenta prática para melhorar governanla urbana, acelerar a resolução de problemas das cidades e apoiar áreas essenciais como planeamento urbano, administração pública, desenvolvimento económico, educação, turismo, mobilidade, segurança, saúde e resiliência a desastres. A promoção da Cultura Digital e a integração de patrimónios históricos em experiências virtuais imersivas foram apontadas como factores-chave para o turismo e para a democratização do acesso à informação.

O Citiverso é uma iniciativa coorganizada por sete instituições da ONU (UIT, UNICC, ITCILO, OMPPI, FAO, UNICEF e UN Tourism) em parceria com entidades como a Open & Agile Smart Cities (OASC), o Banco Mundial, a Digital Dubai e várias cidades europeias, incluindo Tampere, Valência e Barcelona, consolidando-se como um fórum global para a inovação tecnológica ao serviço do desenvolvimento urbano sustentável e inteligente.