Jorge Carvalho proferiu hoje o seu primeiro discurso na qualidade de presidente da Câmara Municipal do Funchal, assumindo oficialmente a liderança do executivo e delineando as principais linhas de actuação para os próximos quatro anos.

“Todos os cidadãos da cidade do Funchal que no dia 12 de Outubro votaram confiaram-nos uma responsabilidade enorme. Vamos servir com dedicação e profissionalismo os funchalenses”, afirmou. O novo presidente destacou que “os cargos são para estar ao serviço do Funchal e dos funchalenses” e que “o que as pessoas querem e legitimamente exigem é a resolução dos desafios”.

Carvalho garantiu que a sua equipa dispõe de “assinalável leque de competências” e sublinhou que o compromisso é “fazer do Funchal uma cidade sempre melhor” e “fazer que esse Funchal que tanto desejamos realmente aconteça”. Acrescentou que “todos são importantes para que o Funchal que tanto nos orgulha tenha melhor equilíbrio, melhor desenvolvimento e melhores oportunidades para todos”, frisando que “é no Funchal que a Madeira mais profundamente se move em direcção ao futuro” e que “o Funchal não é uma cidade estagnada nem vive apenas de memórias do passado”.

Entre as propostas apresentadas, Jorge Carvalho destacou o desejo de “uma cidade ainda mais aprazível, mais limpa e mais segura”, valorizando “a excelente capacidade de trabalho dos nossos recursos humanos” e garantindo que “a CMF tem excelentes quadros e funcionários e naturalmente contamos com todos nesta missão de construir um Funchal sempre melhor”. O presidente reforçou a importância da “procura das melhores soluções” em todos os domínios da gestão municipal.

Dois sectores estratégicos receberam atenção especial: habitação e mobilidade. Sobre habitação, Carvalho afirmou que “temos de voltar a permitir que as pessoas construam ou ampliem as suas casas nos terrenos que são seus”, e prometeu “reforçar a habitação a custos controlados e apoiar as cooperativas, usando todas as isenções disponíveis para apoiar promotores privados e cooperativos”. Garantiu ainda que os projectos herdados do anterior executivo terão continuidade.

Na área da mobilidade, salientou que “mudou muito nos últimos anos, exigindo uma resposta integrada”. Hoje, o Funchal conta com cerca de 90 mil automóveis e 20 mil motorizadas, pelo que “a cidade cresceu, desenvolveu-se e precisamos acompanhar esse desenvolvimento com mais acessibilidades e estacionamento”.

Carvalho revelou que “já nos próximos dias vamos entrar na preparação do Orçamento Municipal e do Plano Plurianual” e reafirmou o compromisso com as juntas de freguesia: “Os contratos inter-administrativos são instrumento fundamental e por isso são para manter”. O novo presidente garantiu ainda que trabalhará em articulação com o Governo Regional, defendendo sempre os interesses do Funchal.

Não deixou de agradecer publicamente a anterior presidência e à vereação executiva, lembrando que “para que agora seja possível ambicionar um Funchal sempre melhor houve uma equipa que colocou o Funchal sempre à frente”. Sobre gestão fiscal, Carvalho garantiu que “o Funchal vai continuar a ser uma cidade fiscalmente amigável. O que está bem não se muda”.

O presidente encerrou o discurso com uma mensagem de compromisso: “Sabemos os desafios que o Funchal enfrenta e o que precisa. Há uma maioria que acredita em nós e não queremos nem podemos defraudar. O Funchal são os funchalenses. Faremos tudo para que a cidade e os munícipes tenham o futuro que merecem.”