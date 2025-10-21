ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta recital no Royal Savoy

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta, no dia 23 de Outubro, às 21 horas, no Royal Savoy, um recital especial que combina violino e marimba.

De acordo com o director artístico da OCM, Norberto Gomes, este "será um recital com o Legno Duo de violino e marimba, com a violinista Joana Costa e o chefe de naipe de percussão Duarte Santos, dedicados instrumentistas da estrutura artística da Orquestra Clássica da Madeira".

O responsável revelou que "o Legno Duo irá oferecer ao público um programa que lhes permitirá assistir a um inédito serão, com obras do período moderno, nomeadamente obras do brasileiro Ney Rosauro, do espanhol Mario Carro, do francês Emmanuel Séjourné e do argentino Astor Piazzolla".

Norberto Gomes realça ainda o facto de a Orquestra Clássica da Madeira "regozija-se por incluir na sua oferta musical este recital que promete ser uma actuação diferente e extraordinariamente equilibrada".

Além disso, salienta que a OCM, que conta com cerca de 62 anos de existência no panorama artístico-cultural da Região Autónoma da Madeira, "sente-se reconhecida com esta parceria" pelo que agradece ao Grupo Savoy Signature "por todo o apoio" prestado.

Estão todos convidados a virem usufruir de uma experiência inesquecível, onde a qualidade do serviço se conjuga com as mais belas e profundas emoções que as obras musicais terão para vos oferecer". Norberto Gomes

Os bilhetes custam 20 euros e estão à venda na recepção do hotel.

Sobre os compositores

Ney Rosauro, natural do Rio de Janeiro, considerado um dos mais importantes compositores para percussão do século XX. Em 2023, foi incluído no 'Hall of Fame' da Sociedade de Artes da Percussão. Possui um estilo único de composição, que combina melodias encantadoras com ritmos cativantes. Rosauro utiliza os ricos elementos do folclore brasileiro para criar composições estilizadas, cheias de vida e fantasia, que vêm encantando plateias em todo o mundo.

Mario Carro, nascido em Madrid em 1979, é um compositor espanhol que está a desenvolver uma carreira brilhante fora da pressão dos clichés da música contemporânea. As ferramentas essenciais com que cristaliza a sua música são de uma grande transparência harmónica, uma paleta tímbrica requintada e uma simbiose completa entre elementos da tradição e da vanguarda, tudo isto ao serviço de uma procura constante da beleza. Entre as suas fontes de inspiração habituais encontram-se a literatura, a pintura ou a contemplação da natureza, mas sempre sem esquecer que a sua principal motivação ao escrever é o próprio processo vital e a consciência do mesmo. Para além disso, as suas obras caracterizam-se por uma escrita perfeita e idiomática que o aproxima dos intérpretes, os quais, por sua vez, seguindo a fina cadeia de cumplicidade, conseguem aproximar a sua música do público.

Emmanuel Séjourné é um músico de renome internacional que tem uma carreira tripla como compositor, percussionista e professor. A sua carreira vai da música clássica à música improvisada. A sua música é rítmica, romântica, enérgica, inspirada tanto na tradição clássica ocidental como na cultura popular (jazz, rock, extraeuropeu). Aclamado por membros da comunidade de percussão, as suas obras foram encomendadas e gravadas por muitos artistas, incluindo Bogdan Bacanu et Wave Quartet (Genuin Classics 2016), Christoph Sietzen (Genuin Classics 2017) Alexej Gerassimez (Genuin Classics 2012) Gary Cook, Ju-Percussion group, Nancy Zeltsman, Marta Klimasara, Katarzyna Mycka, Adelaide Ferrière, Vassilena Serafimova.

Astor Piazzolla, o mais conhecido do público em geral, foi um músico e compositor argentino, bandoneonista virtuoso e figura essencial na reinvenção do tango a partir da incorporação de elementos do jazz e da música académica, o que deu lugar a um novo estilo denominado novo tango ou tango de vanguarda. Hoje é considerado o maior compositor de tango do mundo e uma figura central na cultura contemporânea de Buenos Aires. Na atualidade são numerosos grupos de tango que interpretam suas músicas e lhe prestam homenagem ao fazer novas variantes do tango.