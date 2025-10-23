Solistas da Orquestra Clássica da Madeira apresentam-se na Fundação Princesa Dona Maria Amélia

O Quinteto de Sopros 'Solistas OCM' da Orquestra Clássica da Madeira (OCM) apresenta-se em concerto este sábado, 25 de Outubro, às 18 horas, na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, mais conhecida por Hospício, no Funchal.

O evento integra a actual temporada da OCM e pretende “aproximar a música erudita à sociedade, já que é com a sua linguagem universal que ela une as pessoas e as culturas”, como sublinha o director artístico da orquestra, Norberto Gomes.

O concerto conta com um repertório diversificado que inclui obras dos compositores Jacques Ibert, Darius Milhaud, Jacob Gade e Szervánszky Endre.

O Quinteto de Sopros 'Solistas OCM' é formado pelos músicos: Epsie Claire Thompson (flauta), Mikhail Sgimorin (oboé), Francisco Loreto (clarinete), Décio Escórcio (fagote) e Péter Víg (trompa) — solistas da OCM com vasta experiência em música de câmara.

A Fundação Princesa Dona Maria Amélia, que acolhe o concerto, é uma das instituições mais antigas e simbólicas da Madeira. Criada em 1877, na sequência do legado deixado pela Imperatriz D. Amélia de Leuchtenberg, viúva de D. Pedro I do Brasil (D. Pedro IV de Portugal), a fundação mantém viva uma herança de solidariedade e cuidado, sendo considerada “um exemplo no país” pela sua história e missão.

“A Orquestra Clássica da Madeira sente-se reconhecida com esta parceria" que permitirá à formação musical regional "contribuir para a divulgação do seu legado”, sublinha ainda Norberto Gomes em nota de imprensa.

Os bilhetes para o concerto, com o preço de 10 euros, estão disponíveis na Loja Gaudeamus (Rua dos Ferreiros, junto à Igreja do Colégio, no Funchal) durante a semana, e no local do concerto a partir das 17h de sábado.

No âmbito da vertente formativa da OCM, os alunos e formandos do Conservatório têm entrada livre, mediante apresentação do cartão de estudante e sujeita à lotação do espaço.

PROGRAMA

Jacques Ibert [1890-1962] – Trois pièces brèves

Darius Milhaud [1892 - 1974] - La Cheminée du Roi René, for Wind Quintet, Op.205

Jacob Gade [1879 - 1963] - Tango Jalousie

Szervánszky Endre [1911-1977] – Quintet for Winds