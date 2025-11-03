Nações Unidas alerta que milhares de civis abandonaram o leste do Darfur

Dezenas de milhares de civis sudaneses fugiram de cidades e aldeias devido à intensificação dos combates na região a leste do Darfur, alertou a Organização Internacional para as Migrações das Nações Unidas.

O aviso da ONU ocorre uma semana após as forças paramilitares terem capturado a cidade de El-Fasher.

Em comunicado, a Organização Internacional para as Migrações afirmou que 36.825 pessoas fugiram de cinco localidades no Kordofan do Norte, um estado situado a algumas centenas de quilómetros a leste do Darfur.

A cidade de El-Fasher, o último grande bastião do exército, foi conquistada recentemente pelos paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF).

Durante o fim de semana, o primeiro-ministro sudanês, Kamil Idris, apelou à ajuda da "comunidade internacional" devido à violência registada em El Fasher.

Mesmo assim, Kamil Idris, em entrevista a um jornal suíço, opôs-se ao envio de tropas estrangeiras.

Após um cerco de 18 meses, as Forças de Apoio Rápido tomaram El Fasher a 26 de outubro.

Desde o dia da tomada da cidade têm-se registado relatos e testemunhos de execuções, pilhagens, violações e ataques a trabalhadores humanitários que se encontram na zona.