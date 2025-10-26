Marcelo saúda adesão de Timor-Leste à Associação de Nações do Sudeste Asiático

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou Timor-Leste pela sua adesão à Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), formalizada hoje em Kuala Lumpur, na Malásia, depois de mais de uma década de preparação.

Timor-Leste torna-se o 11.º membro da Associação das Nações do Sudeste Asiático Timor-Leste concluiu hoje a adesão à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), depois de mais de uma década de preparação, iniciada em 2011 com a entrega do pedido de admissão.

"Portugal associa-se com empenho ao reforço do papel de Timor-Leste no contexto regional e global, sempre aberto à promoção do diálogo alicerçado no compromisso comum com a construção de um multilateralismo eficaz", refere a nota publicada no 'site' da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa realçou que a plena integração de Timor-Leste na ASEAN "configura um passo determinante para o fortalecimento das parcerias " do país na região, "visando o aprofundamento da coesão económica e social e o investimento em políticas promotoras do desenvolvimento sustentável".

A entrada como membro pleno na associação aconteceu em Kuala Lumpur, durante a 47.ª cimeira de chefes de Estado e de Governo da ASEAN, que vai decorrer até terça-feira.

A ASEAN foi criada em 1967 pela Indonésia, Singapura, Tailândia, Malásia e Filipinas, e integrada mais tarde pelo Brunei Darussalam, o Camboja, o Laos, Myanmar e o Vietname. Com 676,6 milhões de habitantes, a ASEAN é a terceira região mais populosa do mundo, a seguir à Índia e à China.