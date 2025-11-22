FC Porto vence Sintrense e segue em frente na Taça

O FC Porto venceu hoje na receção ao Sintrense, do Campeonato de Portugal, por 3-0, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, assegurando um lugar nos oitavos de final da prova.

O triunfo dos 'dragões' não sofreu contestação, tendo chegado ao intervalo já com vantagem de um golo, anotado por Borja Sanz, aos 25 minutos, tendo Deniz Gül, aos 70, e Rodrigo Mora, aos 80, apontado os restantes tentos portistas.

A quarta eliminatória da Taça prossegue no domingo com mais sete encontros.