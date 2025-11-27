Sub17 de Portugal tentam hoje conquistar o primeiro título na final com a Áustria
O jogo começa às 16h00 e tem transmissão no Canal 11 da Federação
Portugal procura hoje sagrar-se pela primeira vez campeão mundial de futebol de sub-17, ao defrontar a Áustria na final do Campeonato do Mundo da categoria, em jogo com início às 16:00 (hora de Lisboa), em Doha.
A seleção portuguesa, campeã europeia do escalão, que participa pela quarta vez no torneio, nunca atingiu o jogo decisivo -- tal como os austríacos -, tendo como melhor resultado o terceiro lugar alcançado em 1989, na Escócia, numa equipa em que o atual selecionador de sub-17, Bino Maçães, jogava no meio-campo.
Portugal qualificou-se para a final da edição de 2025 ao eliminar o Brasil nas meias-finais, no desempate por grandes penalidades (6-5, após empate 0-0), depois de ter afastado a Suíça (2-0), nos 'quartos', o México (5-0), nos 'oitavos', a Bélgica (2-1), nos 16 avos de final, e de ter terminado no segundo lugar do Grupo B, atrás do Japão (derrota por 2-1) e à frente de Marrocos e Nova Caledónia, que goleou por 6-0 e 6-1, respetivamente.
A equipa das 'quinas', que não passou dos quartos de final em 1995, no Equador, em 2003, na Finlândia, conta com o segundo melhor marcador do Mundial de 2025, o avançado Anísio Cabral, que soma seis golos no Qatar, anfitrião da fase final, menos dois tentos do que o austríaco Johannes Moser, autor de um 'bis' no triunfo por 2-0 sobre a Itália, nas meias-finais.
Antes da decisão do título mundial da categoria, no Estádio Internacional Khalifa, em jogo que será arbitrado pelo peruano Roberto Pérez, a Itália disputa a medalha de bronze com o Brasil, segundo país com mais troféus conquistados, com quatro, apenas atrás da Nigéria, que se sagrou campeã do mundo cinco vezes.