Militares holandeses abrem fogo contra drones sobre a Base Aérea de Volkel

As forças armadas holandesas abriram fogo contra drones sobre a Base Aérea de Volkel, no leste do país, mas nenhum destroço foi recuperado, informou hoje o Ministério da Defesa da Holanda.

A equipa de segurança da base relatou a presença dos drones entre as 19:00 e as 21:00 de sexta-feira, levando a força aérea a disparar armas terrestres para derrubá-los, informou o ministério em comunicado.

"Os drones deixaram a área e não foram recuperados", acrescentou o comunicado.

Nas últimas semanas, uma série de incidentes envolvendo voos de drones não identificados foi registada perto de instalações militares na Holanda e na vizinha Bélgica.

Tanto as forças armadas holandesas quanto a polícia civil estavam a investigar o caso, de acordo com o Ministério da Defesa, que disse não ser clara a razão pela qual os drones estavam a voar acima e ao redor da base aérea. Nenhum outro detalhe foi fornecido, por motivos de segurança.

A Base Aérea de Volkel é utilizada pela Força Aérea Real Holandesa.

Na Holanda, o uso de drones perto de todos os aeroportos é proibido por razões de segurança de voo, além de outras razões de segurança em torno de instalações militares, sublinhou o comunicado hoje divulgado.