Papa abençoa criança com 'barrete' da Madeira no Jubileu dos Coros

Uma criança que usava um barrete da Madeira foi abençoada, ontem, pelo Papa Leão XIV, na Solenidade de Cristo Rei do Universo, por ocasião do Jubileu dos Coros. Mais de 60 mil fiéis assistiram à Santa Missa na Praça São Pedro e, entre as fotografias partilhadas pela Vatican News, encontramos uma com referência à Região.

O Santo Padre abençoou várias crianças que se encontravam na Praça de São Pedro e dirigiu palavras especiais aos coros. “As grandes civilizações nos deram a música para que pudéssemos expressar o que sentimos no fundo do coração e que nem sempre as palavras conseguem transmitir”, afirmou o Pontífice, acrescentando que todos os sentimentos e emoções que nascem no nosso íntimo podem encontrar voz na música. Como lembra Santo Agostinho: “o canto é próprio de quem ama”, cita a Vatican News.