Papa defende uma renovação constante da Igreja face aos novos desafios

O Papa Leão XIV admitiu hoje que a Igreja "precisa de uma renovação constante" face aos novos desafios e pediu que "a inércia não impeça as mudanças necessárias", num discurso perante os bispos da Conferência Episcopal Italiana (CEI).

"Uma Igreja sinodal, que avança na história e enfrenta os novos desafios da evangelização, necessita de uma renovação constante. Devemos garantir que, mesmo com boas intenções, a inércia não impeça as mudanças necessárias", afirmou o pontífice, segundo a Santa Sé.

O Papa sublinhou que "é importante respeitar a norma dos 75 anos" de idade para o termo do mandato dos bispos nas dioceses e que "só no caso dos cardeais se pode considerar a continuação do seu ministério", por mais dois anos.

"Todos devemos cultivar a atitude interior que o Papa Francisco definiu como 'aprender a dizer adeus': uma atitude valiosa quando alguém se prepara para deixar o cargo", acrescentou.

No seu discurso aos prelados italianos, Leão XIV chamou ainda a atenção para o desafio que o "universo digital" representa para a Igreja Católica.

"As pessoas devem ser ensinadas a usar os meios digitais de forma humana (...) para que a Internet possa ser verdadeiramente um espaço de liberdade, responsabilidade e fraternidade", defendeu.

Leão XIV proferiu este discurso após ter visitado, pela primeira vez no seu pontificado, o túmulo de São Francisco de Assis, onde rezou ao "grande, humilde e pobre santo".

"É uma bênção poder vir hoje a este lugar sagrado. Estamos a aproximar-nos do 800.º aniversário da morte de São Francisco, o que nos dá a oportunidade de nos prepararmos para celebrar este grande, humilde e pobre santo, enquanto o mundo procura sinais de esperança", disse ainda.