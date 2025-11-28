Autor de atentado contra João Paulo II impedido de se encontrar com Leão XIV na Turquia

O homem que tentou matar o papa João Paulo II em 1981 foi forçado a abandonar a cidade de Iznik, no noroeste da Turquia, onde o papa Leão XIV é esperado na sexta-feira, noticiaram os media turcos.

Mehmet Ali Agca, cidadão turco, que contou aos meios de comunicação social locais que esperava encontrar-se com o pontífice durante "dois ou três minutos", foi escoltado para fora da cidade antes da chegada do Papa.

De acordo com a agência de notícias DHA, "Mehmet Ali Agca explicou que lhe pediram para se retirar", mas vários medias, bem como o canal de televisão privado Halk TV, alinhado com a oposição, noticiaram que foi escoltado pela polícia até Istambul.

Em maio de 1981, Mehmet Ali Agca disparou várias vezes contra o papa João Paulo II na praça de São Pedro, no Vaticano, ferindo-o gravemente.

Condenado a prisão perpétua em Itália, cumpriu a pena na íntegra em Ancara, na Turquia, e, após 29 anos na prisão, foi libertado em janeiro de 2010.

Em dezembro de 1983, recebeu a visita e o perdão de João Paulo II na prisão e manifestou o seu arrependimento, sem nunca esclarecer os motivos dos seus atos.

Em entrevista aos media turca, em Iznik, Agca explicou hoje que desejava "receber o papa Leão XIV".

"Espero que nos possamos sentar e conversar em Iznik, ou em Istambul, durante dois ou três minutos", acrescentou.

Leão XIV, que realiza a sua primeira viagem papal ao estrangeiro, é esperado na sexta-feira à tarde na antiga Niceia, atual cidade de Iznik, uma pequena cidade a 200 quilómetros a sudeste de Istambul, para celebrar o 1700.º aniversário do Concílio com o mesmo nome, considerado um evento fundador do Cristianismo.