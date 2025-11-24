PTP quer investigação aos postos de trabalho da Zona Franca da Madeira

O PTP exige que seja realizada uma investigação ao cumprimento dos postos de trabalho associados aos benefícios fiscais da Zona Franca da Madeira. No fundo, segundo Raquel Coelho, é urgente perceber se as empresas que usufruem deste regime estão, de facto, a criar os empregos exigidos pela União Europeia.

Numa nota enviada à imprensa, o partido recorda que a Madeira beneficia de um regime fiscal especial destinado a atrair investimento e gerar emprego. Contudo, "vários incumprimentos têm colocado este regime em risco, com múltiplas empresas acusadas de não cumprir os plafonds obrigatórios e agora obrigada a devolver os benéficos fiscais concedidos". Entre os casos recentemente divulgados pela comunicação social, destaca-se o de uma empresa alegadamente ligada a um oligarca russo, suspeita de lavagem de dinheiro, que também não terá cumprido os postos de trabalho exigidos.

A situação torna-se ainda mais grave dado que a Comissão Europeia iniciou um exercício de monitorização ao regime de auxílios de Estado, após identificar dúvidas sobre a correcta aplicação das isenções fiscais e sobre a veracidade dos postos de trabalho contabilizados. Entre as irregularidades referidas contam-se empregos declarados fora da Madeira e mesmo fora da União Europeia, funcionários a tempo parcial registados como a tempo inteiro e trabalhadores contabilizados em várias empresas em simultâneo. Raquel Coelho

É tendo em conta estes desenvolvimento que o PTP defende maior transparência, responsabilização e uma revisão imediata das práticas de fiscalização, "para assegurar que o regime fiscal da Madeira volta a cumprir plenamente os seus objectivos de desenvolvimento económico e criação de emprego real na Região".