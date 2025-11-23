Milhares manifestam-se em França para pedir mais apoio contra violência machista

Milhares de pessoas manifestaram-se ontem em várias cidades da França contra a violência machista, pedindo mais apoio orçamental para combatê-la, nas vésperas do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado a 25 de Novembro.

Em Paris, vários milhares de manifestantes - 50 mil, segundo os organizadores - concentraram-se na Praça da República, apesar das temperaturas gélidas, convocados pelo coletivo Greve Feminista, que reúne cerca de sessenta organizações.

Em Bordéus, um total de 1.300 manifestantes reuniram-se em duas concentrações, segundo a autarquia local, enquanto em Lille foram aproximadamente trezentos, todos eles a exigir uma resposta legislativa contra a violência machista, e uma dotação orçamental de três mil milhões de euros.

Esta reivindicação surge num contexto de instabilidade no Governo francês, com dificuldades em aprovar o Orçamento Geral do Estado para 2026, rejeitado quase por unanimidade na madrugada de hoje pela Assembleia Nacional, passando agora para o Senado.

Em Paris, os coletivos feministas que integram a Greve Feminista, acompanhados por sindicatos, associações em memória das vítimas de feminicídios e coletivos pró-palestinianos, entre outros, desfilaram durante horas ao longo do Boulevard Voltaire com cartazes, danças e música ao vivo.

Entre os lemas que os participantes carregavam em cartazes e escreveram com giz em algumas calçadas, destacavam-se: "Os nossos corpos não são territórios de conquista", "Nove em cada dez mulheres conhecem o seu violador" e "A extrema direita nunca é feminista".

A associação Todas Nosotras, integrante da Greve Feminista, apelou a toda a sociedade para se "mobilizar em massa" por "uma cultura do consentimento", e pela liberdade das mulheres de "disporem dos seus corpos" e dos seus "direitos sexuais e reprodutivos".

A Huelga Feminista convocou mais de cem manifestações em cidades de toda a França para entre hoje e terça-feira, 25 de novembro, com o objetivo de protestar contra a tendência crescente de feminicídios neste país, que ultrapassa a média de três vítimas diárias de feminicídio ou tentativa de feminicídio, de acordo com o relatório anual do Observatório Nacional de Violência Contra as Mulheres publicado quinta-feira.

No ano passado, foram registados em França 107 feminicídios, 270 tentativas de feminicídio e 906 casos de assédio que levaram ao suicídio ou tentativa de suicídio, o que eleva o total para 1.283 vítimas, contra 1.196 em 2023.