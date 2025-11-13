Vila da Ponta do Sol acolhe Festival Travessuras Culturais 2025

O Festival Travessuras Culturais 2025 realiza-se entre 20 e 23 de Novembro na vila da Ponta do Sol, com o tema 'Sonhar para Resistir'.

Segundo a nota, durante esses quatro dias, a programação inclui música, teatro, dança, capoeira, cinema, banda desenhada e vídeo, em espaços como o Largo do Pelourinho, o Centro Cultural John dos Passos, o Campo da Praia e a Capela de Santo António.

O festival promove o encontro de culturas, ideias e gerações, oferecendo actividades abertas ao público.