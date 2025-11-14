'No início é o Pensamento' inspira Semana da Filosofia na Francisco Franco

A Escola Secundária Francisco Franco, através do grupo 410, que inclui as disciplinas de Filosofia, Psicologia, Ciência Política e Área de Integração, vai organizar pela primeira vez, entre 17 e 21 de Novembro, uma semana dedicada às disciplinas que são da responsabilidade do grupo sob o lema 'No início é o Pensamento'.

O programa conta com várias conferências que vão levar vários convidados, das mais diferentes áreas, até esse estabelecimento de ensino. Está ainda previsto um concerto de encerramento destas actividades.

Programa

17 NOVEMBRO 2025

10:00 – Conferência de abertura

Professor Doutor Sílvio Fernandes (Reitor da Universidade da Madeira)

«A Poesia (e a Filosofia) é para Comer»

Professor Jorge Maggiore (Conservatório Escola das Artes)

15:15 – Palestra – Na Rota da Democracia

Doutor João Beja (doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais)



18 DE NOVEMBRO 2025

10:00 - Trégua: Práticas artísticas com impacto social

Casa Invisível

15:15 – Vamos pensar o Infinito

Dra. Inês Costa Neves (criadora do Projeto InFinito)



19 DE NOVEMBRO 2025

10:00 – Mãos que pensam

Dra. Patrícia Pinto (estilista)



20 DE NOVEMBRO 2025 – DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA

10:00 – Cerimónia de encerramento:

Professora Doutora Elsa Fernandes (Secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia)

Conferência de encerramento

Professor António Pires (Presidente do Conselho Executivo da E.S.F.F.)

15:15 – A Filosofia (e a poesia) é para Comer

Leitura de textos poéticos por docentes de Filosofia da E.S.F.F.

Concerto de encerramento

1.ª parte – Professor Fernando Martins (Viola de Mão)

2.ª parte – Professor Alexandre Andrade e Combo do 2.º ano do C.P. de Instrumentista de Jazz (Conservatório – Escola das Artes da Madeira)