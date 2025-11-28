Orçamento para a tropa é duas vezes e meia o orçamento regional

Bom dia. Embora o grande destaque fotográfico da maioria dos jornais nacionais publicados hoje sejam sobre a conquista da selecção nacional de sub17 do Mundial de futebol na categoria, não é de menosprezar o investimento em armamento previsto por Portugal, verba que ultrapassa em duas vezes e meia, por exemplo, o orçamento que a Madeira tem para o próximo ano. E, aparentemente, ainda falta mais 'um' Orçamento regional para cumprir os compromissos internacionais nessa área...

No semanário Expresso:

- "Ventura e Gouveia e Melo lideram intenção de voto"

- "Entrevista a António Costa. 'Europa vai ter de falar com Rússia, mas ainda não é o momento'"

- "Amadeu Guerra impede consulta de averiguações preventivas"

- "Governo cria estrutura para corrigir gestão do apagão"

- "Orçamento: faltam Euro2,6 mil milhões na Defesa"

- "PJ alerta para presença dos maiores cartéis internacionais de droga"

- "Último dia do espião português recrutado pela Rússia"

- "Portugal é dos países mais generosos nas condições de reforma"

- "Guiné: Sissoco trava contagem de votos com autogolpe"

- "TAP sem licença na Venezuela"

- "Rui Costa na Champalimaud"

- "Pedro Pimpão preside à ANMP"

- "Lisboa aprova regime de AL"

- "Funcionários fazem queixa do Chega"

No semanário Nascer do Sol:

- "Gonçalo Matias. 'Vamos ter um novo Estado sem despedir ninguém'"

- "Governo avança hoje com fusão de agências na Energia"

- "Passos [Coelho] anda a falar com o povo"

- "25 de Novembro. Ramalho Eanes recusa 'em definitivo' promoção a marechal"

- "Pousadas. Grupo Pestana deu informação falsa sobre Palácio Valadares"

- "Igreja. Vaticano admite compatibilidade do 'amor conjugal' com 'gozo sexual'"

- "Arábia Saudita. Um novo reino construído com a visão de um príncipe"

- "Luís Filipe Pereira. 'Por que se perpetuam os problemas no SNS'"

- "Fátima Bonifácio. A lenta agonia da Ucrânia"

- "Madeira. Turistas estão a bater todos os recordes"

- "Entrevista. Margarida Rebelo Pinto. 'Hoje não teria escrito a crónica das gordas'"

No Público:

- "Estrangeiras não residentes representam 21% da subida de partos no São José"

- "Orçamento do Estado. Aprovação implicou fatura extra de 100 milhões e duras críticas a PS e Chega"

- "Futebol. Sub-17 juntam o título mundial ao europeu em apenas meio ano"

- "Aposentação. Novo aumento deixa idade da reforma nos 66 anos e 11 meses"

- "António Filipe. 'Em Portugal há radicalização dos partidos de direita'"

No Correio da Manhã:

- "Champions. Jovens campeões do mundo. Portugal bate Áustria na final"

- "Vitima sodomizada no quartel do Fundão. Bombeiro violador volta a atacar"

- "Abusou de rapaz em 2009 e foi expulso da corporação. Como não houve queixa foi reintegrado"

- "Penalização sobe para aposentação antecipada. Idade da reforma sem cortes mais perto dos 67 anos"

- "FC Porto 3 Nice 0. Dragão goleador na Europa"

- "Rangers 1 Sp. Braga 1. Guerreiros empatam na Escócia"

- "Escândalo em Beja. GNR fizeram fortuna como capatazes"

- "Buscas a casa. 'Macaco' suspeito em roubo de relógio de 150 mil Euro"

- "Presidenciais, Costa divide PS e não apoia Seguro"

- "Ator morre aos 66 anos. Cancro mata Almeno Gonçalves"

No Jornal de Notícias:

- "Governo cria 'ministros' da saúde nas cinco regiões"

- "Portugal 1 Áustria 0. Campeões do mundo"

- "FC Porto 3 Nice 0. Dragão cumpre objetivos à grande e à francesa"

- "Rangers 1 SC Braga 1. Penálti e expulsão não derrubam guerreiros"

- "Entrevista JN/TSF. Catarina Martins. 'O Governo está a propor um país de biscateiros qualificados'. "

- "Poder local. Pedro Pimpão apontado à liderança dos municípios"

- "Revista Evasões. Aldeias mágicas de Natal"

- "Aveiro. Portagens gratuitas na A25 para 34 mil condutores''"

No Diário de Notícias:

- "Governo aprova hoje investimento de 5,8 mil milhões para a Defesa"

- "João Cotrim de Figueiredo. 'Se fosse Presidente, faria ver à PGR que é essencial ser mais transparente. Não pode haver suspeições'"

- "Brutto Suave. Autor de Bangladesh: É um caso em que se pensa 'criei um monstro'"

- "Educação. Há menos professores nas escolas. Apenas pré-escolar e 1.º ciclo escapam à redução"

- "Debate. Convenção do Bloco abre porta a Pureza e a uma gestão local feita em secretariado"

- "Brasil. Bolsonaro derrete influência ao tentar derreter pulseira"

- "Futebol. Portugal Campeão do Mundo de Sub-17"

- "Flamenco. Carlos Rodriguez dança 'Eterno' e mostra Picasso entre a luz e a sombra"

- "Óbito. Morre o ator Almeno Gonçalves, presença assídua na televisão e nos palcos"

No Negócios:

- "Carreiras longas dão pensão próxima do salário"

- "Negócios da energia e preço do papel quebram lucros do PSI"

- "Governo contradiz-se nos despedimentos ilícitos"

- "Imobiliário. Vanguard em modo de executar com novo líder"

- "Contas públicas. Medidas de 2026 só serão pagas em 2027"

- "Entrevista a Victor Hugo Pontes. 'Orçamento para a Cultura foi uma manobra de ilusão'"

No O Jornal Económico:

- "Portugal é um dos países onde o Estado mais perde litígios tributários"

- "Consórcio de Carlos Tavares insiste na Azores Airlines"

- "Frégates ou fregate? Defesa prepara decisão"

- "Fundo francês Antin põe à venda Indaqua"

- "A segunda vida das latas e garrafas começa já"

- "OE aprovado. As principais alterações na especialidade"

- "Privados pressionam regulador da saúde para aumentar preços"

- "Solução de Portugal e Cabo Verde é exemplo para redução de dívida"

- "Os bastidores da COP30. Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente, conta o que vimos e o que não vimos na conferência para salvar o mundo"

No O Jogo:

- "Mundial Sub17. Portugal 1 Áustria 0. Miudagem gigante."

- "Portugal é campeão mundial de Sub17 e passa a totalizar 14 títulos nas seleções jovens"

- "Pedro Proença. 'Sem arrogância, habituem-se'. Bino Maçães. 'Um trabalho que dificilmente será igualado'"

- "Liga Europa. FC Porto 3 Nice 0. Sotaque espanhol"

- "Regresso às vitórias europeias com bis de Gabri Veiga e penálti convertido por Samu"

- "Gabri Veiga. 'Estar sempre pronto a rematar é um talento meu'"

- "Calendarização: alinhamento dos rivais indigna portistas, águias negam. Farioli. 'Pelo que percebi, não teremos o mesmo tratamento'"

- "Rangers 1 Braga 1. Guerreiros da Escócia. Duas passagens por Glasgow valeram quatro pontos. Empate alcançado em inferioridade numérica"

- "Sporting. Quenda faz mira aos 10 golos"

- "Benfica. Samuel Soares: renovação e aumento. António Silva é o próximo"

No A Bola:

- "Portugal 1 Áustria 0. No topo do mundo"

- "Liga Europa. FC Porto 3 Nice 0. Nada como iniciar bem um passeio europeu tranquilo"

- "Rangers 1 SC Braga 1. Boa reação ao disparate deixou guerreiros felizes"

- "Sporting. Pote volta frente ao Estrela a pensar na Luz"

- "Benfica. Samuel Soares estende contrato até 2028"

E no Record:

- "Portugal 1-0 Áustria. O mundo é deles. Champions. Portugal conquista título máximo de Sub-17"

- "Bino Maçães. 'Dificilmente isto vai ser igualado'"

- "Anísio fez golo histórico. 'Têm de começar a respeitar-nos'"

- "FC Porto 3-0 Nice. Gabri com pressa. Dragões somam terceira vitória na fase regular"

- "Benfica. Rafa tenta saída limpa. A tática para deixar o Besiktas"

- "Sporting. Quenda aperta Martínez. Está imparável"

- "Rangers 1-1 Sp. Braga. Minhotos firmes na zona de apuramento"

- "Liga dos Campeões de Andebol. Sporting 44 Kolstad 31"