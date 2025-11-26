Meios testam procedimentos em simulacro no IEM

Vários meios estão na manhã desta quarta-feira, 26 de Novembro, a realizar um simulacro de incêndio nas instalações do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), com o objectivo de testar a capacidade de resposta, os procedimentos de evacuação e a articulação entre serviços em cenário de emergência.

No exercício estão a participar as corporações de bombeiros do Funchal - Bombeiros Sapadores (10 elementos e três veículos) e os Bombeiros Voluntários Madeirenses (10 elementos e três veículos) - assim como o Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal e a Polícia de Segurança Pública.

Tal como noticiado ontem pelo DIÁRIO, durante o exercício poderão ser visíveis "fumo simulado, viaturas de emergência e movimentos de evacuação. Sublinha-se que se trata de uma situação controlada, sem qualquer risco para a população, destinando-se exclusivamente a treinar procedimentos".

