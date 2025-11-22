Acidente com 4 viaturas mas sem feridos

O acidente em cadeia ocorrido esta noite no início da Ponte do Caniço, no sentido Machico - Ribeira Brava, acabou por não causar qualquer ferido, apesar do aparato do mesmo.

Segundo apuramos, pelo menos duas ambulâncias dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, a PSP e a Via Litoral estiveram no local, mas nenhum dos envolvidos mereceu cuidados médicos.

Quatro viaturas ligeiras envolvidas no início da subida, logo após a entrada do Caniço de Baixo para a Via Rápida, carros que ficaram com muitos estragos.

Durante a operação o aparato foi grande, mas felizmente sem vítimas a lamentar. Os veículos estão, neste momento, ainda a ser removidos, pelo que a via está ainda condicionada.