Liceu promove viagem pela infância do século XX com exposição 'Brinquedos de Outros Natais'

Entre 25 de Novembro e 15 de Janeiro, o Largo do Museu da Escola Secundária de Jaime Moniz acolhe a exposição temporária 'Brinquedos de Outros Natais', uma mostra que promove uma verdadeira viagem pelo século XX através de brinquedos e jogos que marcaram gerações e prometem despertar memórias e emoções.

Na mostra estão reunidas peças que atravessam várias décadas e revelam como o acto de brincar evoluiu ao longo do tempo, em diferentes contextos históricos e culturais. A colecção, cedida pelo arquitecto e coleccionador José Manuel Borges Pereira inclui exemplares de vários países e épocas, como bonecas, carrinhos, brinquedos bélicos, robots, jogos de tabuleiro e os icónicos legos.

Cada caixa expositora guarda histórias que ajudam a compreender não só a transformação dos brinquedos, mas também as mudanças sociais e culturais que moldaram diferentes gerações ao longo do século XX. A exposição oferece uma oportunidade para redescobrir objectos que fizeram parte da infância de muitos e que continuam a inspirar curiosidade, lembrando que brincar é, e continuará a ser, essencial para criar laços, aprender e sonhar.