Trump usa Inteligência Artificial para dar toques na bola com Ronaldo

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, publicou, na sua rede social 'Truth Social', um vídeo feito por Inteligência Artificial (IA) em que aparecer a "dar toques" numa bola com Cristiano Ronaldo.

Na publicação do vídeo, em que os dois aparecem na Sala Oval, da Casa Branca, o Trump também aproveitou para deixar rasgados elogios ao jogador madeirense.

"Ronaldo é uma grande pessoa. Adorei conhecê-lo na Casa Branca. Muito inteligente e porreiro!", pode ler-se.

Ronaldo recebe chave de ouro da Casa Branca O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, presenteou Cristiano Ronaldo com a chave de ouro da Casa Branca.

Já durante o dia de ontem, depois de terem sido divulgadas novas imagens do encontro entre ambos, onde deu para perceber que o capitão da Selecção Nacional foi presenteado com a 'Chave da Casa Branca', objecto simbólico que serve para distinguir "convidados especiais", Cristiano Ronaldo recorreu às suas redes sociais para agradecer a "calorosa recepção" que teve na Casa Branca.