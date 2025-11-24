Portugal vence Brasil nos penáltis e está na final do Mundial sub-17

Portugal garantiu hoje uma inédita presença na final do Mundial sub-17 de futebol, na qual irá defrontar a Áustria, ao vencer o Brasil por 6-5 no desempate por penáltis, na meia-final da competição, que decorre no Qatar.

No complexo desportivo Aspire Zone, a seleção portuguesa, atual campeã europeia em título, impôs-se aos campeões sul-americanos no desempate por grandes penalidades, depois do empate sem golos no tempo regulamentar.

Na final, agendada para quinta-feira, às 19:00 (16:00 em Lisboa), no Estádio Internacional Khalifa, Portugal vai defrontar a seleção da Áustria, que garantiu, também pela primeira vez, presença no jogo decisivo, ao derrotar hoje a Itália por 2-0.

O Brasil, detentor de quatro troféus da categoria, vai disputar o encontro para atribuição do terceiro lugar, frente à Itália, marcado também para quinta-feira, às 15:30 (12:30 em Lisboa), no complexo desportivo Aspire Zone.