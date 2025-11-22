Máquinas do CISET 4X4 em acção

Desde das 13 horas, nos teremos ao lado do antigo matadouro, que há competição a sério.

Os 21 pilotos começaram o CISET e lançaram-se à pista de terra para dar espetáculo, com muito público a ver.

Depois desta primeira prova, pelas 18 horas, realiza-se a segunda prova no kartódromo do Penedo do Sono.

Mais tarde, há um jantar para toda comitiva e, depois, haverá também actividade pela noite porto-santense.

No domingo, haverá mais uma prova nas imediações do campo de golfe.