Equipas continentais do CISET 4x4 iniciam viagem rumo ao Porto Santo

As equipas continentais do CISET 4x4 iniciaram a viagem marítima rumo ao arquipélago da Madeira, num processo logístico que levará pilotos, viaturas e estruturas de apoio até à ilha do Porto Santo, onde se realizará a final de 2025.

A operação envolve não apenas o transporte dos veículos de competição, mas também carrinhas de assistência, reboques, ferramentas, material de boxes, equipamentos de segurança e camiões da organização.

Segundo a organização, trata-se de um dos maiores desafios logísticos assumidos pela competição, exigindo semanas de preparação e coordenação entre equipas, organização e parceiros.

Com o embarque dos primeiros veículos, cresce a expectativa para a prova, que levará máquinas habituadas aos trilhos continentais a competir num cenário distinto, marcado por terreno vulcânico, clima atlântico e por um público local que aguarda o evento.

O CISET 4x4 Porto Santo é organizado pela APTE, com o Sporting Clube de Porto Santo como coorganizador e o apoio do Município de Porto Santo. A competição é promovida pela X-Adventure e organizada pela APTE, sob a égide da FPAK, contando ainda com o apoio de várias entidades e parceiros.

A edição de 2025 do CISET 4x4 integra seis provas, ficando por disputar apenas a final, agendada para os dias 22 e 23 de Novembro, na ilha de Porto Santo.