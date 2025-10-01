Porto Santo recebe pela primeira vez CISET 4x4

O Challenge Ibérico Super Extreme Trial 4x4 (CISET 4x4) vai escrever uma nova página da sua história com a realização da primeira prova na ilha de Porto Santo no fim de semana de 23 de Novembro. Conhecida pelas suas praias douradas, paisagens vulcânicas e ambiente paradisíaco, a ilha surge como palco surpreendente e inédito para o trial 4x4.

"Organizar uma prova destas em pleno Atlântico é um desafio logístico de grande dimensão. Contudo, graças ao empenho da organização, ao apoio de parceiros estratégicos e à colaboração das autoridades locais, tornou-se possível transformar esta ideia ousada em realidade. Porto Santo prepara-se assim para receber máquinas e pilotos que irão pôr à prova a sua técnica e resistência em terrenos completamente distintos daqueles onde a competição costuma decorrer", refere nota enviada,

Mais de duas dezenas de equipas já confirmaram o interesse em alinhar à partida, entre elas várias espanholas e até uma formação irlandesa que participou na última ronda, em Vila Nova de Cerveira. A juntar-se estão também alguns dos nomes mais sonantes da edição de 2025 do CISET 4x4, garantindo desde já uma lista de inscritos com sabor internacional e uma competição intensa.

Super SSV em estreia fora do continente

A X-Adventure, promotora do CISET 4x4 e também do troféu TH Clothes Super SSV, decidiu dar um passo pioneiro: levar os SSV até Porto Santo. Será a primeira vez que esta competição viaja para fora do território continental português e, em simultâneo, uma estreia absoluta para a ilha, que receberá pela primeira vez estas máquinas velozes e espetaculares. A prova, de caráter extra troféu, servirá como um teste tanto para a organização como para os pilotos, marcando mais um momento histórico para o desporto motorizado nacional.

Exibição inédita em Quad

A X-Adventure convidou o consagrado piloto de Quad e campeão nacional de todo-o-terreno, Luís Fernandes, que irá levar a sua moto 4 até Porto Santo para uma exibição de demonstração. Será um espetáculo adicional que promete surpreender público e pilotos, juntando ainda mais emoção ao programa oficial.

Porto Santo, palco de desporto e turismo

Mais do que um evento desportivo, esta prova será também uma montra do melhor que Porto Santo tem para oferecer. Conhecida como a “ilha dourada”, Porto Santo convida a mergulhar nas suas águas cristalinas, a percorrer trilhos que revelam a origem vulcânica das paisagens e a desfrutar de uma hospitalidade única que só a Madeira sabe oferecer.

"Ao receber o CISET 4x4 e os Super SSV, Porto Santo confirma-se como um destino surpreendente, capaz de juntar aventura, espetáculo e turismo, numa combinação rara que promete marcar todos os que fizerem parte desta estreia", acrescenta.

O CISET 4x4 Porto Santo é organizado pela APTE, com o Sporting Clube de Porto Santo como coorganizador e contando com o apoio do Município de Porto Santo,

O CISET 4x4 é promovido pela X-Adventure e organizado pela APTE, sob a égide da FPAK - Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, e com apoio da Lucrofusão, da Motorin, da Mundimat, da Mundilimpa, da Rafael & Gomes, da Ziggaworks e da Team LL Boop, e conta como parceiros com o Todoterreno.pt, o Imagensdesportivas.com.

A edição de 2025 do CISET 4x4 é composta por 6 provas, restando apenas disputar a grande final na Ilha de Porto Santo nos próximos dias 22 e 23 de Novembro