Madeira é a que menos investe em inovação é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Apesar do valor ter quadruplicado em duas décadas, a Região é, há dois anos consecutivos, a que menos gasta em investigação e desenvolvimento.

No desporto, apuramento carimbado com goleada histórica. Portugal cilindrou a Arménia (9-1) e está no Mundial 2026. Marcelo e Montenegro lamentam ausência de Ronaldo que não tem escapado às críticas.

Sobre a temática desportiva, nota ainda para a Madeira Andebol SAD que está nos oitavos-de-final da Taça Europeia.

Originais e provocadores é outro tema em destaque na primeira página do nosso matutino. Um leque heterogéneo de convidados do 'Madeira 7 Talks' discutiu temas como política, habitação, turismo e inovação.

Para ler também que “há um défice muito grande de polícias na Madeira”. Paulo Santos, presidente da ASPP/PSP, defende um contingente regional para acelerar a transferência de mais de 300 agentes madeirenses para a Região.

Por fim, 12 especialistas ajudam a travar pobreza. Está criada a nova comissão científica para combater a exclusão social. E também que há menos beneficiários do RSI mas o valor médio está a subir.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.