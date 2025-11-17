Universidade da Madeira reforça inovação com a adesão às Redes GAPI e PATLIB

A Universidade da Madeira aderiu recentemente à Rede GAPI – Gabinete de Promoção de Propriedade Industrial, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e à rede PATLIB (Patent Information Network), do Instituto Europeu de Patentes (EPO). A instituição de ensino refere que esta dupla adesão representa "um passo estratégico para a UMa, reforçando o seu papel como motor de inovação na Região e na Europa".

Assim, a UMa passa a dispor de ferramentas e apoio cruciais para a protecção, valorização e transferência do conhecimento e dos resultados de investigação gerados na Universidade.

A Rede GAPI tem por objectivo aproximar os serviços de Propriedade Industrial (PI) dos cidadãos, empresas e instituições, actuando como um ponto de contacto local para "esclarecimento e sensibilização sobre a importância da Propriedade Industrial (patentes, marcas, designs, entre outros); apoio técnico no depósito e gestão de direitos de PI; e promoção de uma cultura de inovação e protecção na comunidade académica"

Já a rede PATLIB, do EPO, confere à UMa um estatuto de centro europeu de informação de patentes, permitindo "acesso a bases de dados especializadas de patentes e informação técnica; oferecer serviços de pesquisa de patentes de alto nível a investigadores, empreendedores e empresas; e apoiar a transferência de tecnologia e a comercialização de invenções, ligando a ciência ao mercado".

Por seu lado, a UMa pretende "maximizar a protecção dos resultados de investigação e desenvolvimento (I&D); estimular o empreendedorismo e a criação de start-ups e spin-offs de base tecnológica na RAM; e facilitar a cooperação e a transferência de conhecimento entre a Universidade e o tecido empresarial, contribuindo para a competitividade e o desenvolvimento económico regional".

"A Universidade da Madeira convida toda a comunidade académica, empresas e empreendedores regionais a utilizarem os novos serviços e recursos disponibilizados pelo Gabinete de Transferência de Conhecimento, agora integrado nestas importantes redes nacionais e europeias", termina nota à imprensa.