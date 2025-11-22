Caminho da Agricultura passa pela "inovação e tradição"

“A inovação aliada à tradição. É este o caminho para gerar rendimento na Agricultura”. Foram estas as palavrado secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, que marcou presença em mais uma edição do 'Jardim da Serra – Food Matching – Aromas, Cores e Sabores'. A iniciativa do CDISA – Centro de Desenvolvimento e Inovação tem como objevtivo dar a conhecer e preservar produtos regionais.

Na sua intervenção, o secretário regional destacou a importância da transformação agroalimentar, sublinhando que esta é uma das formas “mais expeditas de trazer mais rendimento” aos produtores.

Nuno Maciel elogiou ainda o trabalho desenvolvido pelo CDISA na "preservação de muitas culturas, em prol da agricultura madeirense".

O governante lembrou ainda que existem vários exemplos que demonstram ser possível viver exclusivamente da agricultura, sendo essencial "inovar sem nunca perder a qualidade que distingue a produção regional".

Na ocasião, Manuel Neto, presidente da associação, apresentou também um roteiro gastronómico do Jardim da Serra, criado com o propósito de valorizar os produtos locais. Para isso, foi lançada uma plataforma on-line (www.cdisa.pt), acessível onde o público pode consultar horários, pontos do percurso, menus e respetivos preços.

A iniciativa 'Jardim da Serra – Food Matching – Aromas, Cores e Sabores' integrou ainda a apresentação da curta-metragem 'Ecos do Passado – A Arte da Fermentação', da autora Ava Ferrera, onde ficou demonstrado todo o método de produção de sidra por meio artesanal na Madeira.

Por fim, ainda houve espaço para um jantar temático dedicado à harmonização de Sidras da Madeira IGP com pratos da gastronomia regional.

Na ocasião, estiveram a concurso 12 sidras que foram avaliadas pelos presentes e onde estiveram elementos da Câmara de Provadores AgroSenseLab, da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas.