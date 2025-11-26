Aeródromo Militar do Porto Santo envolvido em 231 transportes de doentes e 17 resgates no mar

O Aeródromo Militar do Porto Santo assinala, hoje, o seu 16.º aniversário com uma cerimónia que reuniu autoridades civis e militares, destacando o papel essencial da unidade no transporte de doentes em situação grave e nas operações de busca e salvamento.

O Coronel Carlos Fernandes, comandante do Aeródromo, anunciou que, no último ano, a unidade realizou 231 transportes de doentes em estado clínico grave, assegurando ligações entre o Porto Santo e a Madeira e, em alguns casos, o continente. Paralelamente, 17 vidas humanas foram salvas em operações de busca e salvamento no mar, num trabalho que reforça a relevância da Força Aérea para a protecção da comunidade insular.

O comandante destacou ainda o apoio operacional, com 96 movimentos de aeronaves da Força Aérea, incluindo transportes regulares que movimentaram mais de 2.400 passageiros e cerca de 108 toneladas de carga entre o continente, a Madeira e o Porto Santo. "Cada missão é cumprida com profissionalismo, disciplina e dedicação, valores que definem os homens e mulheres da Força Aérea", acrescentou.

O Aeródromo de Manobra Nº3 continua a desempenhar uma missão fundamental, garantindo apoio logístico, operacional e humanitário às populações do Porto Santo e da Madeira Coronel Carlos Fernandes

Além das missões operacionais, o Coronel adiantou ainda que as Forças Armadas reforçram a sua proximidade com a comunidade local, promovendo iniciativas educativas para alunos do ensino básico, participação em cerimónias regionais, acções ambientais de limpeza e actividades desportivas e solidárias abertas à população.