Marques Mendes defende que "bons resultados na governação" são melhor forma de combater extrema-direita

O candidato presidencial Marques Mendes defendeu hoje que a melhor forma de combater a extrema-direita são "bons resultados na governação", considerando que "o combustível" que alimenta esses partidos são problemas em áreas como saúde, habitação ou imigração.

Marques Mendes foi hoje convidado a dar uma aula sobre o 25 de Novembro de 1975 a alunos do 12.º ano na Escola Rainha D. Leonor, em Lisboa.

Na fase das perguntas, um dos alunos questionou-o se considera o crescimento da extrema-direita em Portugal um perigo para a democracia e qual a melhor forma de o combater.

Na véspera do debate televisivo entre Marques Mendes e André Ventura, o candidato apoiado por PSD e CDS-PP nunca se referiu em concreto ao Chega ou ao seu líder, mas admitiu "riscos sérios para a qualidade da democracia" da subida da "extrema-direita ou direita mais radical".

"Para mim, o mais importante é resolver os problemas das pessoas, é haver resultados, haver uma boa governação. Se as pessoas estão insatisfeitas com a qualidade na área da habitação ou da saúde, isso é combustível para a direita radical", avisou.

Mendes considerou que esses partidos alimentam-se "do desencanto e da desilusão" das pessoas, "quase sempre exagerando e outras inventando".

"Estes partidos não existem para resolver problema nenhum, só existem para protestar, berrar, falar alto. Não têm, de modo geral, soluções, só fazem diagnósticos com grande gritaria, como se os argumentos se medissem aos gritos", criticou.

O candidato à Presidência da República admitiu, contudo, que convinha que "as forças moderadas não alimentem este tipo de partidos".

"Há problemas na imigração - de falta de integração, de falta da regulação. Se esses problemas começarem a ser resolvidos, evidentemente que a população fica mais satisfeita. Se os problemas da habitação começarem a ficar resolvidos, evidentemente que a extrema-direita e a direita radical perdem peso", considerou.

Por isso, Mendes defendeu que "a melhor forma de contrariar a direita radical não é apenas falando, é fazendo, é tendo obra, tendo resultados, é tendo uma boa governação".

O candidato foi também questionado por que decidiu candidatar-se a Belém, reiterando o argumento de que a sua experiência política pode ser útil aos portugueses.

"Comecei a vida política aos 19 anos mas acabei a carreira cedo, aos 50 anos saí da vida política, já estou há 18 anos sem qualquer cargo político", começou por afirmar.

Mendes salientou, depois, a sua experiência no poder local, executivo -- em governos minoritários, de coligação e de maioria absoluta - e parlamentar, questionando se "mais alguém terá esta abrangência".

Luís Marques Mendes procurou ainda contrariar uma ideia de que a sociedade portuguesa está muito dividida, considerando que Portugal é um dos países mais coesos da União Europeia.

"Há diferença de opiniões, mas em democracia as diferenças de opinião não são um crime nem um mal em si mesmo, não significa desunião, nem que o país está dividido", afirmou, lamentando que não se dê mais valor à coesão social que ainda existe em Portugal.

O candidato aproveitou esta aula para desafiar os alunos, na sua maioria do 12.º ano, para participarem mais na vida política, seja com atividade partidária ou cívica.

"Ou estão lá os bons ou os menos bons, não há vazios", avisou.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026. Esta é a 12.ª vez (incluindo as duas voltas das eleições de 1986) que os portugueses são chamados, desde 1976, a escolher o Presidente da República em democracia.

Às eleições presidenciais anunciaram, entre outros, as suas candidaturas António Filipe (com o apoio do PCP), António José Seguro (apoiado pelo PS), André Ventura (apoiado pelo Chega), Catarina Martins (apoiada pelo BE), Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), Jorge Pinto (apoiado pelo Livre) e Luís Marques Mendes (com o apoio do PSD e CDS-PP).