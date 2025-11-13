Esquerda fica incomodada com perguntas do CH, observa Miguel Castro

O projecto de Decreto Legislativo Regional - PLM/XV/2025/119 - Realização regular de estudos epidemiológicos regionais sobre o cancro na Região Autónoma da Madeira, apresentado do Partido Socialista, está a gerar uma acesa discussão entre os parlamentares.

Pelo CH, Miguel Castro, desafiou os socialistas a clarificarem os madeirenses e lançou uma farpa dirigida a Sílvia Silva, que começou por apresentar o projecto.

“Sempre que é questionada por um deputado do Chega a senhora deputada fica incomodada, porque é de esquerda, porque não é democrata. Se fosse democrata respeitava as perguntas dos deputados eleitos”, disse o parlamentar, garantindo que o Chega está empenhado, na Região e no território continental, em “limpar a esquerda”.

O parlamentar quis saber, por exemplo, se a Universidade da Madeira e o Instituto Ricardo Jorge vão estar incluídos nestes estudos epidemiológicos.