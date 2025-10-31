Gouveia e Melo concorda com acordo político sobre saúde com soluções de médio prazo

O candidato presidencial Gouveia e Melo afirmou hoje concordar com o Presidente da República quando defendeu um acordo político sobre a saúde e considerou essencial uma reorganização do setor com soluções de médio prazo.

Na quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa sugeriu um amplo consenso político sobre o papel do Serviço Nacional de Saúde (SNS), do setor social e do setor privado na saúde, para que haja um quadro de médio prazo.

Interrogado pelos jornalistas, Gouveia e Melo disse concordar com a posição do chefe de Estado.

"Os governos vão-se sucedendo e os problemas vão continuando. Temos de encontrar uma solução de médio ou longo prazo, mas, infelizmente, temos vivido ciclos curtos de governação, o que prejudica a adoção de soluções", criticou.

De acordo com o ex-chefe do Estado-Maior da Armada, quando vem um novo Governo, "acha que tem de reinventar a roda e acaba por destruir o que foi feito antes ao pretender reconstruir tudo zero".

"E depois não só não tem tempo para reconstruir, como acaba por desfazer o que já estava a funcionar antes. De facto, os portugueses têm uma saúde que não lhes responde", lamentou.

Gouveia e Melo considerou depois fundamental a existência de "uma grande reorganização para aumentar a eficácia e eficiência" no setor da saúde.

"Enquanto não o fizermos, vamos continuar a ter falhas que prejudicam e preocupam os portugueses", avisou.

Perante os jornalistas, o almirante Gouveia e Melo desvalorizou uma sondagem que o coloca em terceiro lugar na corrida presidencial.

"As sondagens são o que são. Há sondagens, pelos vistos, para todos os gostos e feitios. De facto, de quatro empresas, três dão-me sempre à volta de seis pontos acima do segundo, e há uma que me dá sempre ou muito perto ou atrás. Portanto, isto faz parte", respondeu, antes de deixar a sua conclusão:

"Só há uma sondagem verdadeira, que é a de 18 de janeiro de 2026", dia das eleições presidenciais.