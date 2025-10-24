“Queremos apoiar aqueles que trabalham”, diz Marcelo Gouveia

A cerimónia de tomada de posse da nova Junta de Freguesia de Santo António decorreu, ao início da tarde de hoje, no auditório da freguesia e contou com a presença da secretária regional da Inclusão, Juventude e Trabalho, Paula Margarido, em representação do presidente do Governo Regional, de Jorge Carvalho e da vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal.

No seu primeiro discurso como presidente, Marcelo Gouveia agradeceu à população pela confiança depositada e à equipa que o acompanhou ao longo do processo eleitoral.

“Quero agradecer a toda a população de Santo António a confiança depositada nesta equipa para dirigirmos os destinos desta freguesia”, afirmou, deixando também uma palavra de reconhecimento aos que cessaram funções, destacando “quatro anos de uma convivência salutar”.

O autarca sublinhou o compromisso de continuidade do trabalho desenvolvido nos últimos mandatos, reforçando a importância de manter a proximidade com a comunidade. “A democracia também é feita no dia-a-dia, junto da população, trabalhando com proximidade e levando as soluções para o terreno”, referiu, apelando à participação activa dos fregueses “de forma construtiva, para termos um Santo António melhor”.

Entre as prioridades do novo mandato, Marcelo Gouveia destacou o reforço dos apoios sociais e o apoio às famílias trabalhadoras. “Queremos apoiar aqueles que trabalham, as famílias da classe média, que muitas vezes estão com dificuldades e têm vergonha de pedir”, referiu.

O presidente apontou ainda a melhoria das acessibilidades e a realização de obras como metas centrais para os próximos quatro anos, defendendo uma actuação em parceria com o Governo Regional e a Câmara Municipal do Funchal.

À equipa cessante, deixou o seu “profundo agradecimento”.