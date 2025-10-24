Fecho de salas de cinema por todo o país
Bom dia. Esta e tantas outras fazem hoje as manchetes dos jornais nacionais que se publicam nesta sexta-feira, 24 de Outubro de 2025, a primeira vez que, por exemplo, o jornal semanário Expresso se publica sem o seu fundador, Francisco Pinto Balsemão...
No semanário Expresso:
- "Francisco Pinto Balsemão. 1/9/1937-21/10/2015"
No Nascer do Sol:
- "Ventura veta coligações sem visto prévio"
- "Balsemão: consenso nacional na hora da despedida"
- "PS perdoa violência doméstica"
- "Benfica. Rendimentos de Noronha Lopes sob suspeitas"
- "Eleições para vice agitam Tribunal de Contas"
- "Trabalhos manuais estão na origem da tragédia. Elevador da Glória. Funcionários da Carris cometeram erros no fabrico artesanal da peça que liga o cabo à carruagem"
- "Anacoreta Correia. 'Acredito no trabalho em equipa'"
- "Ives Gandra Martins. 'No Opus Dei se fala do sexo como uma realidade belíssima'"
- "Entrevista. Miguel Morgado. 'Hoje, ninguém quer ser como Marcelo'"
No Público:
- "1941-2025. Laborinho Lúcio. O magistrado que desafiou a monotonia da Justiça"
- "Só este ano fecharam 37 salas de cinema e mais nove estão em vias de se apagar"
- "'Beats Vol. 1'. A história de amor de Sam the Kid, agora em palco"
- "Guerra na Ucrânia. Costa promete apoio 'sem cansaço', Trump impõe sanções"
- "Finanças públicas. CFP arrasa contas e aponta desvio de 2300 milhões no OE"
- "Educação especial. Financiamento parado põe em risco resposta a 500 crianças"
No Jornal de Notícias:
- "Concursos do Estado para altos dirigentes ficam sem candidatos"
- "Vagos. Escondeu arma na campa dos avós depois de matar a mãe"
- "Nottingham Forest 2-0 FC Porto. Castigo máximo. Dois penáltis prolongam enguiço inglês"
- "Funeral. Adeus a Balsemão, o transcendente 'herói' da família"
- "Braga 2-0 Est.Vermelha. Brilho minhoto segue intacto na Liga Europa"
- "Debate. Unidos contra Rui Costa pela liderança do Benfica"
- "Gondomar. Mais um milhão de viagens validadas nos autocarros"
- "PSD. Laborinho Lúcio morreu aos 83 anos, na Nazaré"
No Diário de Notícias:
- "Companhias aéreas devem 145 milhões a passageiros por atrasos"
- "Chefe do Estado-Maior do exército, Mendes Ferrão: 'Esta é, talvez, a única oportunidade que o exército tem de voltar a crescer'"
- "Presidenciais. Almirante luta pela esquerda de Seguro, Marques Mendes aplaude Governo"
- "Manuel José Guerreiro. 'Cooperativas não nasceram para a globalização, mas sim para as suas comunidades'"
- "Obituário. Morreu Laborinho Lúcio. PSD destaca 'voz integra' na defesa da causa pública"
- "Pinto Balsemão. O último adeus ao 'herói' imperfeito que 'nunca desistiu'"
- "Conselho Europeu. Zelensky satisfeito com sanções, mas espera mais dos líderes dos 27"
- "Argentina. Eleições legislativas definem o futuro do governo de Milei"
- "Banda desenhada. Para os autores, 'Astérix na Lusitânia' é homenagem à cultura portuguesa"
- "Cinema. Um filme perdido de John Ford para descobrir na Cinemateca"
- "Benfica. A primeira memória do clube e os valores que defendem os seis candidatos à presidência"
No Correio da Manhã:
- "Agressora tem 21 anos. 'Vivo com medo que a minha filha me mate'. Arminda tem 51 anos e há 20 que sofre com ataques da doente"
- "Cerimónia no Jerónimos. Último adeus a Francisco Balsemão"
- "Antiga gerente da CGD em tribunal sobre Sócrates: 'Não tinha ideia do saldo da conta'"
- "N. Forest 2 FC Porto 0. Dragão cai em Inglaterra"
- "Eleições. Candidatos ao Benfica jogam últimos trunfos"
- "Sporting. Alisson paga a própria transferência"
- "Três vitórias seguidas. Sp. Braga faz história na Liga Europa"
- "Buscas em Carnaxide. Suspeitas de corrupção na proteção civil com fatos contra fogo"
- "Madeira. Miguel Albuquerque na mira do Ministério Público"
- "Juros ajudam. Aumenta interesse nos certificados de aforro"
- "Laborinho Lúcio. Magistrado humanista"
- "Marco Paulo. Guerra na herança um ano após a morte"
No Negócios:
- "Fisco limita isenção de IRS nos prémios de produtividade"
- "'Friendflation", o custo de manter uma vida social ativa"
- "Argentina. Como Trump ajudou Milei a reconquistar os mercados"
- "Desporto. Benfica vai a votos com SAD encarnada a golear em bolsa"
- "Agricultura. Companhia das Lezírias quer ajudar na habitação"
- "10 dúvidas de um Orçamento do Estado sem medidas"
No O Jornal Económico:
- "União Europeia põe em risco maior indústria nacional"
- "Todas as contas. A primeira volta das eleições do Benfica é já amanhã. Passámos os números a pente fino"
- "A engenheira que vai mandar num gigante da banca"
- "ADSE queria cortar preços na oncologia, mas teve de recuar"
- "Concurso público para hospital de Barcelos vai para tribunal"
- "OE2026 é inconsistente, frágil e tem vários riscos"
- "Seguro escreve sobre o país que quer ajudar a construir"
"Quem é quem nas Tecnologias da Informação e Comunicação"
No O Jogo:
- "Liga Europa. Nott. Forest 2-0 FC Porto. Golpe duplo. Francesco Farioli. 'Ás vezes tenho mais medo das vitórias'"
- "Jogadores prometem reação em Moreira de Cónegos"
- "Braga 2-0 E. Vermelha. Imparáveis. Carlos Vicens - 'Personalidade incrível'. Fran Navarro e Dorgeles selam novo triunfo imparáveis"
- "Benfica. Debate aceso na caça ao voto. Último assalto da campanha reuniu os seis candidatos"
- "Sudakov rendido ao técnico: 'Mourinho tem carisma'"
- "Sporting. Lesão trava Debast. Belga não joga em Tondela e ausência pode prolongar-se por mais tempo"
- "Como os leões agarraram Alisson"
No A Bola:
- "Benfica. Ataque final"
- "'Não perdoo a saída de João Neves'. Cristóvão Carvalho"
- "'Benfica vale hoje um terço do total dos direitos audiovisuais', João Diogo Manteigas"
- "'Temos o clube descontrolado financeiramente', Martim Mayer"
- "'Rui Costa votou em Proença porque não podia ir contra a corrente', João Noronha Lopes"
- "'Mourinho terá quatro jogadores por posição e aqueles que entender', Luís Filipe Vieira"
- "'Benfica District tem uma receita esperada de Euro40 M por ano', Rui Costa"
- "N. Forest 2 FC Porto 0. Dragão perdeu a chama em Nottingham"
- "Sc Braga 2 E. Vermelha 0. Guerreiros agigantam-se na Europa"
- "Sporting. Debast vai parar um mês"
E no Record:
- Benfica. Cerco aos favoritos. Candidatos visam Rui Costa e Noronha em debate de 4 horas"
- "Entrevista Pereira da Costa, líder da MAG da lista de Rui Costa. 'Continuamos a votar como no século 19'"
- "N. Forest 2 FC Porto 0. Primeira derrota. Dragão cai em Inglaterra"
- "Sporting. Debast de fora. Lesão muscular na coxa esquerda"
- "Obras em Alvalade. Luzes, som e ecrãs são os próximos investimentos"
- "Sp. Braga 2-0 E. Vermelha. Guerreiros na liderança"