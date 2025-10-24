Fecho de salas de cinema por todo o país

Bom dia. Esta e tantas outras fazem hoje as manchetes dos jornais nacionais que se publicam nesta sexta-feira, 24 de Outubro de 2025, a primeira vez que, por exemplo, o jornal semanário Expresso se publica sem o seu fundador, Francisco Pinto Balsemão...

No semanário Expresso:

- "Francisco Pinto Balsemão. 1/9/1937-21/10/2015"

Ver Galeria

No Nascer do Sol:

- "Ventura veta coligações sem visto prévio"

- "Balsemão: consenso nacional na hora da despedida"

- "PS perdoa violência doméstica"

- "Benfica. Rendimentos de Noronha Lopes sob suspeitas"

- "Eleições para vice agitam Tribunal de Contas"

- "Trabalhos manuais estão na origem da tragédia. Elevador da Glória. Funcionários da Carris cometeram erros no fabrico artesanal da peça que liga o cabo à carruagem"

- "Anacoreta Correia. 'Acredito no trabalho em equipa'"

- "Ives Gandra Martins. 'No Opus Dei se fala do sexo como uma realidade belíssima'"

- "Entrevista. Miguel Morgado. 'Hoje, ninguém quer ser como Marcelo'"

Ver Galeria

No Público:

- "1941-2025. Laborinho Lúcio. O magistrado que desafiou a monotonia da Justiça"

- "Só este ano fecharam 37 salas de cinema e mais nove estão em vias de se apagar"

- "'Beats Vol. 1'. A história de amor de Sam the Kid, agora em palco"

- "Guerra na Ucrânia. Costa promete apoio 'sem cansaço', Trump impõe sanções"

- "Finanças públicas. CFP arrasa contas e aponta desvio de 2300 milhões no OE"

- "Educação especial. Financiamento parado põe em risco resposta a 500 crianças"

No Jornal de Notícias:

- "Concursos do Estado para altos dirigentes ficam sem candidatos"

- "Vagos. Escondeu arma na campa dos avós depois de matar a mãe"

- "Nottingham Forest 2-0 FC Porto. Castigo máximo. Dois penáltis prolongam enguiço inglês"

- "Funeral. Adeus a Balsemão, o transcendente 'herói' da família"

- "Braga 2-0 Est.Vermelha. Brilho minhoto segue intacto na Liga Europa"

- "Debate. Unidos contra Rui Costa pela liderança do Benfica"

- "Gondomar. Mais um milhão de viagens validadas nos autocarros"

- "PSD. Laborinho Lúcio morreu aos 83 anos, na Nazaré"

No Diário de Notícias:

- "Companhias aéreas devem 145 milhões a passageiros por atrasos"

- "Chefe do Estado-Maior do exército, Mendes Ferrão: 'Esta é, talvez, a única oportunidade que o exército tem de voltar a crescer'"

- "Presidenciais. Almirante luta pela esquerda de Seguro, Marques Mendes aplaude Governo"

- "Manuel José Guerreiro. 'Cooperativas não nasceram para a globalização, mas sim para as suas comunidades'"

- "Obituário. Morreu Laborinho Lúcio. PSD destaca 'voz integra' na defesa da causa pública"

- "Pinto Balsemão. O último adeus ao 'herói' imperfeito que 'nunca desistiu'"

- "Conselho Europeu. Zelensky satisfeito com sanções, mas espera mais dos líderes dos 27"

- "Argentina. Eleições legislativas definem o futuro do governo de Milei"

- "Banda desenhada. Para os autores, 'Astérix na Lusitânia' é homenagem à cultura portuguesa"

- "Cinema. Um filme perdido de John Ford para descobrir na Cinemateca"

- "Benfica. A primeira memória do clube e os valores que defendem os seis candidatos à presidência"

No Correio da Manhã:

- "Agressora tem 21 anos. 'Vivo com medo que a minha filha me mate'. Arminda tem 51 anos e há 20 que sofre com ataques da doente"

- "Cerimónia no Jerónimos. Último adeus a Francisco Balsemão"

- "Antiga gerente da CGD em tribunal sobre Sócrates: 'Não tinha ideia do saldo da conta'"

- "N. Forest 2 FC Porto 0. Dragão cai em Inglaterra"

- "Eleições. Candidatos ao Benfica jogam últimos trunfos"

- "Sporting. Alisson paga a própria transferência"

- "Três vitórias seguidas. Sp. Braga faz história na Liga Europa"

- "Buscas em Carnaxide. Suspeitas de corrupção na proteção civil com fatos contra fogo"

- "Madeira. Miguel Albuquerque na mira do Ministério Público"

- "Juros ajudam. Aumenta interesse nos certificados de aforro"

- "Laborinho Lúcio. Magistrado humanista"

- "Marco Paulo. Guerra na herança um ano após a morte"

No Negócios:

- "Fisco limita isenção de IRS nos prémios de produtividade"

- "'Friendflation", o custo de manter uma vida social ativa"

- "Argentina. Como Trump ajudou Milei a reconquistar os mercados"

- "Desporto. Benfica vai a votos com SAD encarnada a golear em bolsa"

- "Agricultura. Companhia das Lezírias quer ajudar na habitação"

- "10 dúvidas de um Orçamento do Estado sem medidas"

No O Jornal Económico:

- "União Europeia põe em risco maior indústria nacional"

- "Todas as contas. A primeira volta das eleições do Benfica é já amanhã. Passámos os números a pente fino"

- "A engenheira que vai mandar num gigante da banca"

- "ADSE queria cortar preços na oncologia, mas teve de recuar"

- "Concurso público para hospital de Barcelos vai para tribunal"

- "OE2026 é inconsistente, frágil e tem vários riscos"

- "Seguro escreve sobre o país que quer ajudar a construir"

"Quem é quem nas Tecnologias da Informação e Comunicação"

No O Jogo:

- "Liga Europa. Nott. Forest 2-0 FC Porto. Golpe duplo. Francesco Farioli. 'Ás vezes tenho mais medo das vitórias'"

- "Jogadores prometem reação em Moreira de Cónegos"

- "Braga 2-0 E. Vermelha. Imparáveis. Carlos Vicens - 'Personalidade incrível'. Fran Navarro e Dorgeles selam novo triunfo imparáveis"

- "Benfica. Debate aceso na caça ao voto. Último assalto da campanha reuniu os seis candidatos"

- "Sudakov rendido ao técnico: 'Mourinho tem carisma'"

- "Sporting. Lesão trava Debast. Belga não joga em Tondela e ausência pode prolongar-se por mais tempo"

- "Como os leões agarraram Alisson"

No A Bola:

- "Benfica. Ataque final"

- "'Não perdoo a saída de João Neves'. Cristóvão Carvalho"

- "'Benfica vale hoje um terço do total dos direitos audiovisuais', João Diogo Manteigas"

- "'Temos o clube descontrolado financeiramente', Martim Mayer"

- "'Rui Costa votou em Proença porque não podia ir contra a corrente', João Noronha Lopes"

- "'Mourinho terá quatro jogadores por posição e aqueles que entender', Luís Filipe Vieira"

- "'Benfica District tem uma receita esperada de Euro40 M por ano', Rui Costa"

- "N. Forest 2 FC Porto 0. Dragão perdeu a chama em Nottingham"

- "Sc Braga 2 E. Vermelha 0. Guerreiros agigantam-se na Europa"

- "Sporting. Debast vai parar um mês"

E no Record:

- Benfica. Cerco aos favoritos. Candidatos visam Rui Costa e Noronha em debate de 4 horas"

- "Entrevista Pereira da Costa, líder da MAG da lista de Rui Costa. 'Continuamos a votar como no século 19'"

- "N. Forest 2 FC Porto 0. Primeira derrota. Dragão cai em Inglaterra"

- "Sporting. Debast de fora. Lesão muscular na coxa esquerda"

- "Obras em Alvalade. Luzes, som e ecrãs são os próximos investimentos"

- "Sp. Braga 2-0 E. Vermelha. Guerreiros na liderança"