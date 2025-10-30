Despedidos quase 1.000 funcionários do estúdio de cinema Paramount Pictures

Quase 1.000 funcionários do estúdio norte-americano de cinema Paramount Pictures foram despedidos ontem, após a fusão com a empresa de entretenimento Skydance Media, noticiou a agência AP.

"Estas decisões nunca são tomadas de forma leviana, especialmente tendo em conta o efeito que terão nos nossos colaboradores que fizeram contribuições significativas para a empresa", disse num comunicado David Ellison, diretor executivo da Paramount Skydance Corporation, empresa resultante da fusão,.

Em agosto, a Paramount anunciou o despedimento de 2.000 a 3.000 funcionários, um processo que começaria entre o final de outubro e o início de novembro, segundo agência de notícias EFE.

A Paramount iniciou aproximadamente 1.000 destes despedimentos em toda a empresa ontem, disse à AP uma fonte familiarizada com o assunto, que falou sob condição de anonimato por não estar autorizada a comentar publicamente em nome do estúdio de cinema.

Os restantes despedimentos vão acontecer em breve, segundo a mesma fonte.

As 2.000 pessoas que vão ser despedidas representam cerca de 10% da força de trabalho total da Paramount.

O departamento de filmes e de plataformas digitais são alguns dos setores afetados pelos cortes de pessoal, segundo a EFE.

A restruturação do estúdio de cinema está a ser trabalhada desde da conclusão da fusão ente as empresas, em 07 de agosto, disse ontem Ellison.

O diretor indicou também que os despedimentos fazem parte do processo de redução de custos, que deverá ultrapassar os 2 mil milhões de dólares (aproximadamente 1.706 mil milhões de euros).

A Skydance Media e a Paramount Global anunciaram em agosto a conclusão oficial da fusão, avaliada em 8 mil milhões de dólares (quase 7 mil milhões de euros), após mais de um ano de negociações.

Quando a Skydance concluiu a compra da Paramount, a nova empresa disse que iria procurar oportunidades para otimizar o negócio.

A operação procura modernizar o catálogo do estúdio de cinema e reforçar a presença em plataformas digitais como a Paramount+.